菲律賓女市長被指中國國籍 偽造身份並運作詐騙園

（德國之聲中文網）周四（11月20日），一家菲律賓法院判處Alice Guo等另外七人終身監禁，他們受到販賣人口的指控。執法部門認定，Alice Guo是中國公民，原名郭華萍，後偽造菲律賓人身份，並當選一名市長。她還受到指控運營一家網絡賭博中心，有數百人在那裡被迫從事詐騙活動。

據法新社報道，這座網絡賭博中心有辦公樓、豪華別墅以及一座大型的游泳池。一名越南工作人員逃脫報警後，警方於2024年3月進行了突擊搜查。

廣告 廣告

當時，在那裡發現了700余名菲律賓人、中國人、越南人、馬來西亞人、台灣人、印尼人和盧旺達人。此外，還在現場查獲證據，據稱顯示郭華萍為一家擁有該地產的公司的負責人。

35歲的郭華萍在逃離菲律賓後，於2024年9月被印尼警方逮捕。

郭華萍曾當選這座網絡賭博中心所在的班班（Bamban）市長。今年6月，馬尼拉一家法院裁決，郭華萍作為中國公民無權擔任該職位。

近些年來，網絡跨國詐騙在東南亞泛濫。一份聯合國報告顯示，2023年在該地區所涉及的詐騙金額高達370億美元，在全球造成的損失可能更大。

在菲律賓，前總統杜特爾特任內，網絡詐騙行業也十分興盛。

據美聯社報道，去年，總統小馬科斯下令禁止數百家主要由中國人運作的網絡賭博公司。小馬科斯指責該行業涉及金融詐騙、販賣人口、酷刑、拐賣和謀殺。此後許多家公司被查封，數萬名被拐賣員工獲救並遣返回國。但官員稱，還有更多的詐騙中心仍在運作。

（法新社、美聯社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正