菲律賓官方飛機巡邏南海爭議水域 中國發射三枚信號彈
菲律賓海岸防衛隊表示，菲律賓漁業和水產資源局的飛機昨天（7日）在南海爭議海域執行例行巡邏時，遭中國軍方從渚碧礁發射三枚信號彈，並未造成任何問題，菲律賓的飛機仍繼續執行監偵任務。
中國官員並未立即對此事件置評。北京宣稱擁有幾乎整個南海的主權，該海域是全球重要貿易航道，並誓言堅決捍衛主權。中國軍方曾從其占領的島嶼及飛機上發射信號彈，警告外國飛機遠離其所稱的爭議水域領空。
菲律賓海岸防衛隊表示，昨天的監偵飛行任務「一切安全，任務圓滿完成」。儘管美國對這片海域並無任何領土主張，但數十年來一直在該水域巡航，並多次警告，若菲律賓軍隊遭受武裝攻擊，包括在南海，美國依《美菲共同防禦條約》有義務保衛菲律賓。
美聯社報導，菲律賓官員表示，這些信號彈是從中國占領的渚碧礁發射，但目前尚不清楚這些信號彈距離菲律賓漁業局的賽斯納（Cessna）Grand Caravan飛機有多遠。
菲律賓海岸防衛隊說：「漁業和水產資源局的飛機在合法飛越期間，錄下三枚從島礁射向飛機的信號彈影像。」海岸防衛隊與漁業局昨天共同執行監偵飛行任務。海岸防衛隊表示，這些飛行旨在監測海洋環境、評估漁業資源狀況，並確保菲律賓漁民在西菲律賓海的安全與福祉。
西菲律賓海是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼。
菲律賓海岸防衛隊表示，菲律賓巡邏機在渚碧礁附近水域發現一艘中國醫療船、兩艘中國海警船以及29艘疑似民兵船停泊。
渚碧礁是南沙群島中最具爭議的七個島礁之一，這些島礁大多被淹沒於海水之下。十多年前，中國將這些礁石填海造陸為島嶼基地。根據美國和菲律賓安全官員，這些人工島受到飛彈系統保護，其中三個人工島擁有軍用級跑道。
菲律賓巡邏機除了巡邏渚碧礁外，還飛越其他六個爭議島礁，其中包括無人居住、具爭議的仙賓暗沙（Sabina），並在此監測到一艘中國海軍艦艇。菲律賓海岸防衛隊表示：「儘管漁業和水產資源局的飛機在屬於菲律賓擁有主權權利的空域內飛行，這艘艦艇仍一再用無線電警告。」
其他人也在看
中共發狠！解放軍不只雷達照射日本自衛隊戰機 連24天帶槍砲「繞境」釣魚台海域
中國對日本的緊張關係再升級！除了解放軍故意使用「雷達照射」鎖定日本自衛隊戰機，現在日方也公布，中共連續24日開海警船來「繞境」釣魚台海域，且船上相信配有槍砲彈藥，威嚇日本的意味濃厚。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
中國向俄羅斯購買武器 烏媒揭真實目的竟是「對台行動」
即時中心／温芸萱報導烏克蘭媒體取得俄羅斯外流文件指出，中國自2022年起透過祕密管道向俄國採購軍備，目標是提升解放軍空降兵戰力，以備未來可能攻台。文件顯示，中國在俄全面入侵烏克蘭後提出軍購請求，要求取得空降部隊專用武器與裝甲車輛。俄方國有軍火出口公司隨後安排展示與交涉，雙方在2023年簽訂多項軍事協議。報導強調，這些交易既為受制裁俄國軍火商帶來收益，也讓中國空降部隊持續強化作戰能力。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
揭美對北京克制「基本邏輯」 翁履中曝高市早苗陷殘酷現實困局
在中日關係持續緊繃之際，旅美教授翁履中今（8）日引述《金融時報》（FT）與《日本時報》報導指出，日本政府近期對美國川普政府在中日摩擦中的低調反應感到明顯失望。翁履中說，這不是陰謀論，而是最基本的國際政治邏輯，當美中正在重塑互動，日本的風險不可能由美國承擔，此現象同樣值得台灣借鏡。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「世足場勘挖出456袋屍塊」墨球場驚見恐怖坑 部分遺體被殺不到1年！時間跨度竟達6年
世界盃還沒踢先嚇壞球員...亞克朗球場場勘「踩到犯罪史」？明年（2026）世界盃將在美、加、墨3國開踢，但墨西哥卻在「整理球場」時挖出456袋屍塊！不僅球員全看傻，也震驚各界。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發起對話
美公布「掃射毒船」畫面！登波島軍演 劍指委內瑞拉
美公布「掃射毒船」畫面！登波島軍演 劍指委內瑞拉EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
郭正亮：美國因「戴維斯窗口」不敢開戰 台獨之路己成死路
前立委郭正亮昨（6日）預言台獨之路已經是死路，主要原因在於美國供應鏈供給不上西太平洋任務需求，美國在西太平洋軍力暫時處於落後的局面，所以美國不能和中國大陸開戰，意即美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）提出的「戴維森窗口」出現了。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭「基輔獨立報」取得俄羅斯外流文件顯示，中國自2022年以來一直透過秘密管道購買俄國軍備，旨在強化用於入侵台灣的解放軍空降部隊戰力。中央社 ・ 15 小時前 ・ 2
花蓮在地人激推！這家海產店無菜單現撈美味，當季烏魚膘、烏魚胃囊限定初體驗，老饕必點
這趟來花蓮當然又是找 跳躍的宅男 陪同啦！晚餐指明要吃海鮮熱炒，宅男激推花蓮市 海產熱炒必吃這家。看得出來他確實N訪很多次，根本熟門熟路，點起餐來真的是有夠專業，多虧了他，除了飽餐一頓以外，還吃到了只有當季才有的烏魚膘跟胃，這兩道對我來說還真是初體驗呢。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
為促鄭習會要刪反共黨章？吳崢：國共之間的訊號來了
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導針對媒體報導，國民黨為促成「鄭習會」計畫刪除黨章第二條《反對共產主義》核心條文，對此，民進黨發言人吳崢今(12/8)表示...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 12
2026大選》黃國昌：將徵召張啓楷戰嘉義市長 黃敏惠未宣布接班人藍營好焦慮
朝野政黨積極布局2026年選舉，民眾黨主席黃國昌今（8）日表示，國民黨在嘉義市如信傳媒 ・ 44 分鐘前 ・ 2
爆北京對「鄭習會」開出3前提 她轟：鄭麗文趕著去北京領旨！眼裡根本沒有台灣
[Newtalk新聞] 媒體報導，國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨發表聲明，不齒惡意捏造的所謂「門票說」，但並未否認該說法。對此，媒體人詹凌瑀今（8）日直言，「鄭習會」根本是國民黨主席鄭麗文去北京領旨。 據《自由時報》報導，國民黨2位副主席於10月底、11月初接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年農曆過年前後登場；但為求互信，北京提出包括擋下軍事採購預算、阻止國安法制立法進程，以及國民黨對於有害兩岸統一目標的體制應提出改革與行動「3張門票」作為前提。 國民黨則是回應，報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮。2位副主席出訪中國大陸時間，遠早於總統賴清德對華盛頓郵報的投書，以及向美國社會披露將增加400億美元軍購。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任，但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。 對此，詹凌瑀發文質疑，鄭麗文才接國民黨主席多久？屁股都還沒坐熱，就傳出農曆年前後要上演「鄭習會」，「這哪裡是正常交流，根本就是趕著去晉見天新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 2
才遭中國發布"紅色通緝" 沈伯洋帶女兒出門被騷擾
政治中心／屈道昀、葉晏昇台北報導不久前才剛遭中國發布紅色通緝的民進黨立委沈伯洋，七號帶著五歲女兒出門聽音樂會，遭到一名陌生男子衝上前騷擾，且不斷跳針質問沈伯洋為何要跟共產黨作對？甚至拿著手機閃光不斷照著沈伯洋及他女兒，對此沈伯洋表示已經報警，對於民眾不理性行為影響小孩絕對零容忍。民視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
傳中共開「三張門票」換鄭習會 侯友宜：任何會晤都須符合國家利益、對等尊嚴
據本報掌握可靠消息，在國民黨兩位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平鎖定農曆年前後「鄭習會」。北京方面還提出「堅決反對賴清德總統提出的國防特別預算」等「三張門票」作為前提。對此，新北市長侯友宜受訪回應，任何政治會晤原則上都要符合中華民國國家的利益，兩岸之間的交自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
台2線曳引車衝對向撞貨櫃車 駕駛受困傷重不治
簡姓男子今天（8日）凌晨駕駛曳引大貨車，行經新北市貢寮區台2線時，車輛打滑衝入對向車道與貨櫃車對撞，造成後方2輛車追撞，簡男受困車內，救出時已明顯死亡。事發後，警方對除了簡男之外的3名駕駛實施酒測，都沒有酒精反應。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 1
4度駁斥雷達照射戰機指控 陸：已駁回日方交涉並提出反交涉
日本7日凌晨指控大陸「遼寧艦」上起飛戰機6日在沖繩島東南水域上空兩次用雷達照射自衛隊戰鬥機。大陸人民海軍、國防部、外交部、大陸駐日大使7日先後發布消息駁斥日方，並駁回日方交涉及提出反交涉。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 5
昨才三度擁抱 今傳「鄭習會」盧秀燕聞訊露出這表情
外傳國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平的「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京還提出「三張門票」為前提，其中包括擋下賴清德總統的軍購。台中市長盧秀燕8日面對媒體詢問僅微笑並未回應，並直接步入議事堂。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
阿拉斯加發生規模7.0強震 規模5餘震連發
[NOWnews今日新聞]阿拉斯加在當地時間6日上午11點41分（台灣時間7日凌晨4點41分）發生芮氏規模7.0地震，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。這起地震發生之後，後續還發生了一系列餘震，其中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
菲律賓飛機南海爭議水域巡邏 遭中國發射3枚照明彈
（中央社馬尼拉7日綜合外電報導）菲律賓海岸防衛隊表示，中國軍方昨天從渚碧礁向一架在南海爭議海域執行例行巡邏的菲律賓飛機發射3枚照明彈，但該事件並未造成任何問題，該架軍機仍繼續執行監偵任務。中央社 ・ 2 小時前 ・ 2
小川普批烏克蘭腐敗！暗示老爸可能「放棄基輔」
據《政客》報導，小川普在這場集結各國政府官員及國際人士的重要會議上表示，烏克蘭長期受到官方體系內部腐敗所拖累，而這種貪腐現象同時正在推動莫斯科與基輔雙方的戰爭。與其商業夥伴、成長型股權投資公司「1789 Capital」的馬利克（Omeed Malik）共同登台的小川普，也批評...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 13
小紅書遭封1年 NCC：關鍵是其涉及中國霸王條款
中國社群平台「小紅書」在日前遭到內政部停止解析及限制接取1年，遭外界質疑違反比例原則。對此，國家通訊傳播委員會(NCC)代理主委陳崇樹今天(8日)表示，關鍵是小紅書涉及中國的霸王條款。 「小紅書」在台用戶突破300萬人，內政部4日表示，「小紅書」近2年捲入1,700多件詐騙案，造成民眾財損高達新台幣2.5億元，加上15項資安與國安檢測指標全數不合格，因此依「詐欺犯罪危害防制條例」將其封網1年。 不過，外界質疑許多大型平台包括Line、Instagram、Meta、Google或TikTok同樣涉及多起詐騙案，但過去政府的作法頂多是將該平台下的涉詐帳號或社群移除下架，鮮少封禁整個平台，導致其他未涉詐的帳戶也連帶受到懲處。 對此，國民黨立委黃健豪8日在立法院交通委員會質詢NCC代理主委陳崇樹時，質疑政府此舉恐「錯殺無辜」、違反比例原則？陳崇樹答詢表示，目前台灣各大平台在台灣都有設立窗口或法律代表，僅剩TikTok和小紅書沒有，但美國已收購TikTok，因此也即將在台設立窗口；換言之，小紅書遭禁的最大關鍵其實與中國的霸王條款有關。陳崇樹說：『(原音)但是小紅書本身是因為它在中國大陸那邊，對方中央廣播電台 ・ 2 小時前 ・ 發起對話