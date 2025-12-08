菲律賓官方飛機巡邏南海爭議水域 中國發射3枚信號彈
菲律賓海岸防衛隊表示，菲律賓漁業和水產資源局的飛機昨天在南海爭議海域執行例行巡邏時，遭中國軍方從渚碧礁發射3枚信號彈，並未造成任何問題，菲律賓的飛機仍繼續執行監偵任務。
中國官員並未立即對此事件置評。北京宣稱擁有幾乎整個南海的主權，該海域是全球重要貿易航道，並誓言堅決捍衛主權。中國軍方曾從其占領的島嶼及飛機上發射信號彈，警告外國飛機遠離其所稱的爭議水域領空。
菲律賓海岸防衛隊表示，昨天的監偵飛行任務「一切安全，任務圓滿完成」。儘管美國對這片海域並無任何領土主張，但數十年來一直在該水域巡航，並多次警告，若菲律賓軍隊遭受武裝攻擊，包括在南海，美國依《美菲共同防禦條約》有義務保衛菲律賓。
美聯社報導，菲律賓官員表示，這些信號彈是從中國占領的渚碧礁發射，但目前尚不清楚這些信號彈距離菲律賓漁業局的賽斯納（Cessna）Grand Caravan飛機有多遠。
菲律賓海岸防衛隊說：「漁業和水產資源局的飛機在合法飛越期間，錄下3枚從島礁射向飛機的信號彈影像。」海岸防衛隊與漁業局昨天共同執行監偵飛行任務。海岸防衛隊表示，這些飛行旨在監測海洋環境、評估漁業資源狀況，並確保菲律賓漁民在西菲律賓海的安全與福祉。
西菲律賓海是菲律賓對己方在南海聲索區域的稱呼。
菲律賓海岸防衛隊表示，菲律賓巡邏機在渚碧礁附近水域發現一艘中國醫療船、兩艘中國海警船以及29艘疑似民兵船停泊。
渚碧礁是南沙群島中最具爭議的7個島礁之一，這些島礁大多被淹沒於海水之下。10多年前，中國將這些礁石填海造陸為島嶼基地。根據美國和菲律賓安全官員，這些人工島受到飛彈系統保護，其中3個人工島擁有軍用級跑道。
菲律賓巡邏機除了巡邏渚碧礁外，還飛越其他6個爭議島礁其中包括無人居住、具爭議的仙賓暗沙（Sabina），並在此監測到一艘中國海軍艦艇。菲律賓海岸防衛隊表示：「儘管漁業和水產資源局的飛機在屬於菲律賓擁有主權權利的空域內飛行，這艘艦艇仍一再用無線電警告。」
