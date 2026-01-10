菲律賓宿務垃圾山崩塌 釀4死30多人失蹤

國際焦點，菲律賓中部、宿務市，日前發生山崩，但不是單純的土石，而是堆積如山、大約有四層樓高的垃圾，傾瀉而下，從空拍畫面可以看出來，垃圾範圍非常廣，也影響到周圍多棟建築，這裡其實是一座垃圾掩埋場，每天處理約一千噸廢棄物，疑似是去年地震、導致整體變得鬆散，而目前這起崩塌，已經造成4人死亡、12人受傷，還有34人失蹤，但搜救不易，因為擔心火花會引燃垃圾場裡的甲烷，所以救援設備、備受限制。

垃圾掩埋場突然崩塌，8號在菲律賓中部，導致當地多位民眾 死傷或失蹤。根據法新社報導，倒塌的垃圾山 約有4層樓高。警方公布的空拍照片顯示，多棟建築物 疑似被垃圾壓毀。救難人員仍在持續搜救，希望能盡速找到 數十名 被掩埋在 廢棄物 和 矮樓下 的受害者。崩塌現場倖存者科蓋：「當時 我人在1棟行政大樓裡，我們正在進行 上崗前的培訓，我走出去喝水 突然聽到1聲巨響，嚇了我一大跳 ，我還以為是直升機墜機了，但當我轉過身時，才發現是垃圾和建築物崩塌了，我趕緊跑到戶外避難。」

廣告 廣告

根據法新社報導，這起事故 發生在宿務市 1處名為 "比納利烏" 的 民營掩埋場，當時 約有近50名清潔人員 遭倒塌的垃圾山掩埋。宿務市長 在記者會上指出，現場仍有生命跡象，當局已投入數百人參與救援。倖存者安提瓜：「一切就發生在幾秒鐘之內，我感到自己被推出了辦公室，然後我爬了起來，看到一束光 趕緊朝它爬去，因為我害怕還會發生更多的山崩。」

失蹤者家屬奧普爾：「我呼籲政府，派遣更專業的救援人員過來，因為目前這裡的搜救隊，就只是四處張望而已，我根本看不出來 他們到底在做什麼。」

根據消防局初步調查，去年9月 宿務發生 地震矩規模 6.9 的強震後，垃圾掩埋場的地基 就發生了變化，可能是造成本次崩塌的原因。

更多 大愛新聞 報導：

海鷗風災橫掃宿務 義診守護身心靈

奧莫克眼科義診 重啟光明安生安心

