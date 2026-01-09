菲律賓宿霧垃圾場突坍塌壓垮鐵皮屋 1死38失蹤、生還者驚「現在是我的第二人生」

菲律賓宿霧市一座垃圾掩埋場1月8日發生坍塌，大批廢棄物沿著山坡傾潟而下，圖為事件隔天的俯瞰照。美聯社



菲律賓官員9日表示，宿霧市一座垃圾掩埋場8日發生坍塌，導致多人受困，目前已知造成1人喪生，12人受傷及38人失蹤。

美聯社報導，位於宿霧市比納利村（Binaliw）的垃圾山8日下午突然崩塌，大量垃圾、泥土與碎片傾潟而下，壓垮在下坡處的鐵皮屋，造成屋內許多在掩埋場工作的工人下落不明。

菲律賓宿霧市一座垃圾掩埋場1月8日發生坍塌，大批廢棄物沿著山坡傾潟而下，壓垮下坡處的鐵皮屋，圖為搜索人員9日在現場搜索失蹤者。美聯社

數十名救援人員徹夜救出13名倖存者，目前仍在搜尋受困其中的失蹤者。目前尚不清楚是否有附近居民或其他人員捲入其中。

當地警察局長馬拉南（Roderick Maranan）告訴美聯社，其中一名獲救的女性掩埋場工人在送醫途中死亡，其他傷者已送醫治療。

馬拉南指出，其中一棟建築被傾瀉而下的垃圾擊中，此處是工人進行資源回收與垃圾分類的倉庫，目前尚不清楚附近的民宅是否也受到影響。

31歲的掩埋場辦公室職員安提瓜（Jaylord Antigua）表示，垃圾山的崩塌在天氣晴朗且毫無預警的情況下迅速發生，摧毀他的辦公室，他設法從瓦礫與碎片下方爬出，臉部與手臂都有瘀傷。

安提瓜對美聯社表示：「我看到一道光，就趕緊往那裡爬，因為我擔心還會有更多的坍塌。這太令人震驚了。那時我很害怕人生到此為止，所以現在是我的第二人生。」

宿霧市長阿奇瓦（Nestor Archival）與民防辦公室9日表示，針對38名失蹤者的搜救行動仍在進行中。

阿奇瓦在臉書上發布聲明指出：「所有應變小組仍全力投入搜索與尋回工作，以尋找其他失蹤者，並嚴格遵守安全規範。」

他表示：「市府向大眾及受影響家屬保證，在行動持續進行的同時，正採取一切必要措施以確保安全、透明、問責與富有同理心的協助。」

當局發布的照片顯示，救援人員使用挖土設備，在被巨大滑坡摧毀的建築中搜索，現場可見扭曲的鐵皮屋頂與鐵樑。

失蹤者家屬在搜救現場焦急等待，一名婦女放聲大哭，請求救援人員加快搜索速度。

菲律賓宿霧市一座垃圾掩埋場1月8日發生坍塌，大批廢棄物沿著山坡傾潟而下，壓垮下坡處的鐵皮屋，圖為失蹤者親友9日在現場等待搜救消息。美聯社

阿奇瓦表示，擁有110名員工的廢棄物管理設施當局與官員預定9日舉行緊急會議。

菲律賓這類垃圾掩埋場與露天垃圾場，長期以來一直是城市和城鎮安全與健康的隱憂，特別是靠近貧困社區的地區，居民會在垃圾堆中尋找廢料與剩菜。

2000年7月，位於馬尼拉大都會郊區奎松市貧民窟的一座巨大垃圾山，在連日暴風雨後崩塌，這場垃圾山坍塌意外還引發火災，造成逾200人死亡，數百人失蹤損毀了數十座簡陋民宅。這起人禍促成菲律賓政府通過一項新法，要求關閉非法垃圾場，並由當局進行更完善的廢棄物管理。

