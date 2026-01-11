菲律賓宿霧垃圾山崩塌釀4死！ 35人仍失聯恐凶多吉少

菲律賓中部宿霧島宿霧市一座私營垃圾掩埋場，8日下午發生嚴重坍塌事故，造成重大傷亡。初步統計，當時下方約有50名工作人員，事故至今已確認4人死亡、十餘人受傷，目前仍有35人失蹤，搜救行動持續進行中。

至少4層樓高！垃圾山突崩塌 數十人遭埋

事發當下掩埋場內高聳的垃圾堆突然坍塌，大量廢棄物如同土石流般傾瀉而下，瞬間掩埋下方業者的建築物，現場一片混亂，少數工作人員自行逃生，其餘人員則被困在瓦礫與垃圾之下。

至少有4層樓高的垃圾山坍塌。圖／路透社

宿霧市政府已動員數百名人力投入搜救，但現場環境極為危險，因為坍塌區域會釋出甲烷與乙炔等易燃氣體，使搜救行動必須格外謹慎。

搜救行動持續進行中。圖／路透社

垃圾山突坍 疑去年地震＋雨水滲地下釀禍

當地居民表示，垃圾山高度至少相當於四層樓，事故當天並未下雨，坍塌原因仍有待進一步調查。宿霧市市長指出，不排除與去年9月宿霧省發生的規模6.9強震有關，加上近期大量雨水滲入地下，可能導致地基結構不穩，最終引發坍塌。

目前仍失聯的數十人被認為生還機會渺茫，家屬表示，即使無法救出倖存者，也希望能尋回罹難者遺體，讓他們得入土為安。

