菲律賓宿霧淪詐騙據點 17嫌犯遣返回台受審

台菲共組專案小組歷經近11個月的情資交換，破獲這起詐騙案件，逮捕涉詐的17名國人；其中有6人是台灣的詐欺通緝犯，主嫌還具有幫派背景。

而全案經警方清查，已接獲有50多人，受騙愛情交友、假投資、公益詐騙等詐欺手法，損失總金額超過4000萬台幣。

