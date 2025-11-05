菲律賓巴丹群島觀光代表團拜會海洋委員會
[NOWnews今日新聞] 菲律賓巴丹群島省海洋觀光文化代表團於今(5)日，到高雄市前鎮區行政院海洋委員會拜會，雙方就海洋文化合作進行交流，期以人文繪出新航路，開啟雙方友好新里程碑。
菲律賓巴丹群島省海洋觀光文化代表團，是由巴丹群島省長 Ronald P. Aguto, Jr.率領副省長Honorable Jonathan Enrique V. Nanud, Jr.、市長 Honorable Joseph G. Cultura、觀光委員會主席 Honorable Byron D. Peralta、文化委員會主席 Honorable Anastacia B. Viola等人，在馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處分處長Ma. Karina B. Perida-Trayvilla陪同，到海洋委員會拜會，受到海洋委員會政務副主任委員黃向文率員熱烈歡迎。
海洋委員會政務副主任委員黃向文表示，在歷史上，我國與菲律賓的原住民有很長很深的交流，而海洋委員會瞭解這些航海文化的重要性，因此，自113年開展復振航海文化力計畫，補助包含淡水舢舨船、八斗子罾子船、均一學校的南島支架大洋舟、阿美族莿桐部落的竹筏帆船，乃至蘭嶼朗島部落的10人大舟，以及促進宜蘭及澎湖縣的學校參與造舟及航行，再搭配一些海洋環境保護的調查行動。
黃向文說，今(114)年有一個非常令人振奮的航行互訪，是來自帛琉的無私分享號，他們以傳統原住民航海智慧與技術，歷時20天跨越了1340海浬，從帛琉來到台灣，這是非常重要的文化交流活動，所以明(115)年6月原住民族文化事業基金會也將推動蘭嶼─巴丹島航行計畫。
菲律賓巴丹群島省長ld P. Aguto, Jr.指出，巴丹群島是菲律賓最北的省份，擁有壯麗的自然景色與深厚的文化底蘊，在美麗風景的背後，是守護海洋文化的青少年，此次巴丹群島省海洋觀光文化代表團到海洋委員會拜會，是基於共同的海洋地理及文化情誼，期待透過文化方面的合作，為海洋打造永續未來。
ld P. Aguto, Jr.說，此次巴丹群島省海洋觀光文化代表團到海洋委員會拜會，就重現蘭嶼─巴丹歷史航線，與推動台菲雙邊海洋文化合作進行交流，此行不僅延續由原住民族文化事業基金會及文化部共同推動之海路─南島語族航海計畫，也期盼透過文化與教育的力量，促進台菲友好，建立國際南島語族文化長期合作交流的機制。
黃向文並說，南島文化是一條跨越海洋的線索，每艘船、每次航行，都是祖先與後代的對話，樂見蘭嶼與巴丹群島省再度重啟歷史航道，彼此扶持、尋找在歷史進程中所遺失的文化片段，重新連結血脈與記憶，未來，雙方若能以文化為基礎深化合作，不僅可重建南島語族的文化鏈結，也能以人文力量推動台菲友好，讓海洋文化成為兩國交流的堅實橋樑。
