菲律賓巴丹群島觀光代表團拜會海洋委員會

▲菲律賓巴丹群島省海洋觀光文化代表團到高雄市前鎮區行政院海洋委員會拜會，期以人文繪出新航路，開啟雙方友好新里程碑。(圖／海洋委員會提供)

[NOWnews今日新聞] 菲律賓巴丹群島省海洋觀光文化代表團於今(5)日，到高雄市前鎮區行政院海洋委員會拜會，雙方就海洋文化合作進行交流，期以人文繪出新航路，開啟雙方友好新里程碑。

▲海洋委員會政務副主任委員黃向文(右1)與菲律賓巴丹群島省長 Ronald P. Aguto, Jr.(左1)，雙方就海洋文化合作進行交流，期以人文繪出新航路，開啟雙方友好新里程碑。(圖／海洋委員會提供)

菲律賓巴丹群島省海洋觀光文化代表團，是由巴丹群島省長 Ronald P. Aguto, Jr.率領副省長Honorable Jonathan Enrique V. Nanud, Jr.、市長 Honorable Joseph G. Cultura、觀光委員會主席 Honorable Byron D. Peralta、文化委員會主席 Honorable Anastacia B. Viola等人，在馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處分處長Ma. Karina B. Perida-Trayvilla陪同，到海洋委員會拜會，受到海洋委員會政務副主任委員黃向文率員熱烈歡迎。

廣告 廣告

▲海洋委員會政務副主任委員黃向文(右)與菲律賓巴丹群島省長 Ronald P. Aguto, Jr.(左)互送紀念品。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會政務副主任委員黃向文表示，在歷史上，我國與菲律賓的原住民有很長很深的交流，而海洋委員會瞭解這些航海文化的重要性，因此，自113年開展復振航海文化力計畫，補助包含淡水舢舨船、八斗子罾子船、均一學校的南島支架大洋舟、阿美族莿桐部落的竹筏帆船，乃至蘭嶼朗島部落的10人大舟，以及促進宜蘭及澎湖縣的學校參與造舟及航行，再搭配一些海洋環境保護的調查行動。

黃向文說，今(114)年有一個非常令人振奮的航行互訪，是來自帛琉的無私分享號，他們以傳統原住民航海智慧與技術，歷時20天跨越了1340海浬，從帛琉來到台灣，這是非常重要的文化交流活動，所以明(115)年6月原住民族文化事業基金會也將推動蘭嶼─巴丹島航行計畫。

菲律賓巴丹群島省長ld P. Aguto, Jr.指出，巴丹群島是菲律賓最北的省份，擁有壯麗的自然景色與深厚的文化底蘊，在美麗風景的背後，是守護海洋文化的青少年，此次巴丹群島省海洋觀光文化代表團到海洋委員會拜會，是基於共同的海洋地理及文化情誼，期待透過文化方面的合作，為海洋打造永續未來。

ld P. Aguto, Jr.說，此次巴丹群島省海洋觀光文化代表團到海洋委員會拜會，就重現蘭嶼─巴丹歷史航線，與推動台菲雙邊海洋文化合作進行交流，此行不僅延續由原住民族文化事業基金會及文化部共同推動之海路─南島語族航海計畫，也期盼透過文化與教育的力量，促進台菲友好，建立國際南島語族文化長期合作交流的機制。

黃向文並說，南島文化是一條跨越海洋的線索，每艘船、每次航行，都是祖先與後代的對話，樂見蘭嶼與巴丹群島省再度重啟歷史航道，彼此扶持、尋找在歷史進程中所遺失的文化片段，重新連結血脈與記憶，未來，雙方若能以文化為基礎深化合作，不僅可重建南島語族的文化鏈結，也能以人文力量推動台菲友好，讓海洋文化成為兩國交流的堅實橋樑。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

海洋廢棄物帶來影響！高雄港教保中心師生參觀海廢再生聯盟回顧展

防堵非洲豬瘟入侵！關務署高雄關查緝金門小三通農畜產品及動物

海洋權益及漁民安全！海巡署舉行台北艦成軍及西拉雅號巡護船命名