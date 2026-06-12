菲律賓強震增至55死 餘震和雨勢阻礙救援

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法新社報導，隨著菲律賓8日強震的罹難人數增至55人，救難人員今天(12日)仍在和暴雨及餘震搏鬥，持續在菲律賓南部清理道路並搜尋失蹤者。

菲律賓南部民答那峨島(Mindanao)外海8日發生7.8強震，造成建築物倒塌並引發土石流，這個地區也在同時發布了海嘯警報。

菲律賓政府今天公布的統計人數增加了8人死亡，而下落不明者仍維持在31人。

在受創嚴重的沙蘭加尼省(Sarangani)，防災主管官員彭薩蘭(Rene Punzalan)表示，許多受阻的道路已經清除，但仍以直升機向至今還斷電的民眾運送食物與飲水。

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彭薩蘭說，餘震拖延了救援進度，而且11日晚間下雨，使他們必須暫停救援行動一段時間。

他並補充說，雖然搜救行動仍持續，但找到生還者的希望渺茫。「地震至今已經很多天了，如果還有人倖存那將是奇蹟」。「我們的目標只是找到他們的遺體」。(編輯：鍾錦隆)