菲律賓強震後換台灣？專家揭數據示警：921就是其中之一

生活中心／游舒婷報導

菲律賓南部的民答那峨島（Mindanao）於8日上午7時37分發生規模7.8強震，根據災情報告，目前罹難人數至少41人，且有500人受傷，預估有上千棟建築倒塌、毀損。地震專家郭鎧紋根據過去地震數據，發現「當民答那峨島發生規模7以上強震後，下一個強震跳到台灣」的案例有13起，921大地震就是其中之一。

菲律賓8日發生強震。（圖／翻攝自美國國家氣象局（NWS）太平洋海嘯預警中心（U.S. Tsunami Warning System））

郭鎧紋針對菲律賓強震第一時間評估，雖然台灣同樣在菲律賓海板塊上，但從板塊結構來看，兩者距離、地理位置不會互相影響。不過他查閱過去地震歷史紀錄發現，過去當民答那峨島以南發生規模7以上地震後，下一起規模7以上的地震，有46％的案例同樣會發生於民答那峨島以南、28％發生於呂宋島至民答那峨島以北、再來就是26％（13起）發生在台灣地區。

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這13起地震中，包括台灣史上死傷最嚴重的幾起大地震，其中之一就是921大地震，最近一起就是2024年的花蓮大地震。郭鎧紋表示，雖然地震可能對斷層產生應力轉移，但是台灣跟民答那峨島的距離太遠，正常來說並不會造成影響，但還是有26％的例子存在，因此還是提醒民眾注意。

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