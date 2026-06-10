菲律賓強震後換台灣？專家翻歷史數據示警：機率不低
生活中心／李明融報導
菲律賓民答那峨島南部海域日前爆發規模7.8的強烈地震，巨大的能量釋放讓地殼再度陷入動盪，這也讓不少台灣民眾憂心忡忡：隔壁震完，下一個會不會輪到台灣？對此，地震專家郭鎧紋特別翻閱了自1900年至今、長達126年的歷史地震數據，驚覺在民答那峨島發生規模7以上強震後，下一個強震「直接跳到台灣」的歷史巧合竟高達13次，其中更驚見921大地震與0403花蓮大地震等慘烈紀錄。專家坦言，高達26%的連動機率「其實並不低」，台灣確實必須提高警覺。
郭鎧紋深入分析指出，台灣與北韓、日本及菲律賓群島的地質構造息息相關。（圖／民視資料照）
台灣與菲國同屬菱形板塊邊緣 歷史上26%案例強震直接大跳躍
地震專家郭鎧紋深入分析指出，從巨觀的地球構造來看，台灣與北韓、日本及菲律賓群島的地質構造息息相關，而台灣與民答那峨島更同樣位處菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的隱沒交界帶。他形象地比喻，菲律賓海板塊就像是一個巨大的「菱形」，台灣正好位於這個菱形的最西端頂點，而民答那峨島則坐落於最南端，從台灣、呂宋島一路延伸到民答那峨島，剛好完整構成了該板塊菱形的西南側邊緣。為了釐清兩地的連動關係，郭鎧紋搜集了美國地質調查所（USGS）從1900年至2026年的長期資料。在過去這百餘年間，這條菲律賓海板塊西南緣地帶，總共爆發了122起規模7以上的毀滅性強震，平均每379天就會震一次。數據統計顯示，當民答那峨島一帶發生規模7以上地震後，下一個強震仍有46%機率留在原地，28%會北移至呂宋島，但有高達26%的案例，是直接「跨區大跳躍」降臨在台灣地區，這顯示兩地在板塊應力傳遞上，存在著不容忽視的歷史規律。
0403花蓮強震，造成當地嚴重災損。（圖／美聯社提供）
921大地震至今仍是全台灣人印象最深的強震。（圖／民視資料照）
921、0403花蓮強震皆在名單內！主流學界認距離遠仍需防歷史巧合
這驚人的26%機率背後，伴隨的是台灣人最沉痛的震災記憶。郭鎧紋點出，歷史上這13次「菲震後台震」的巧合名單中，就包含了1999年驚天動地的921大地震、2002年花蓮331地震、2006年恆春大地震，以及2024年重創東台灣的0403花蓮大地震。每當民答那峨島南部海域承受巨大地殼擠壓後，台灣的地震帶似乎也會隨之蠢蠢欲動。不過，郭鎧紋也秉持科學客觀態度強調，若從當前主流地質學的應力轉移理論來看，民答那峨島南部與台灣南部相隔了將近1600公里，距離相當遙遠，因此多數地質學家目前仍維持「這麼遠不會有直接影響」的主流傳統觀點。郭鎧紋坦言，雖然不能直接斷定菲律賓強震會物理性地誘發台灣地震，但將百年的大數據攤開來看，高達四分之一的連動巧合機率，仍是非常值得地震學界持續追蹤與防範的隱形地殼危機。
原文出處：下一個換台灣？菲律賓強震恐引「連鎖效應」專家翻歷史數據示警：機率不低
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