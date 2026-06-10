菲律賓強震災損嚴重 民團救援提供緊急生活物資
（中央社記者吳欣紜台北10日電）菲律賓南部民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成重大災損，民團啟動災區需求評估與緊急應變機制，將先提供緊急生活物資，協助受災家庭獲得基本安置與生活支持。
菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，官方和地方災害機構表示，這場地震造成數以千計人流離失所、450多人受傷，據信目前仍有4人下落不明。
民間團體芥菜種會今天發布新聞稿指出，已啟動菲律賓強震救援行動，與菲律賓合作夥伴取得聯繫，啟動災區需求評估與緊急應變機制，並預備緊急民生物資及急難救助資源投入人道救援工作，也將透過當地教會及社區志工網絡，深入受災社區，提供受災家庭與兒童所需的關懷與支持。
芥菜種會指出，第一階段將以提供緊急生活物資為主，包括糧食、安全飲用水、衛生用品及生活必需品等，並協助受災家庭獲得基本安置與生活支持，同步聚焦兒童關懷與心理支持工作。
此外，芥菜種會也表示，將參考過往在台灣花蓮光復洪災等災後服務經驗，與當地教會及民間組織合作，預計培訓20名在地志工，為500名受災兒童提供陪伴與心理支持服務，協助孩子面對災後恐懼、焦慮與不安情緒，逐步重建安全感與生活秩序。
芥菜種會執行長李肇家表示，重大災害造成的影響往往不只停留在房屋與基礎設施損壞，更深刻衝擊家庭與兒童的生活安全感，許多孩子在災難發生後，除了面對失去家園的不安，也可能承受長期的心理壓力，期望透過在地夥伴與社區力量，陪伴受災家庭走過最艱難的時刻，協助他們一步步重建生活。
為協助菲律賓災區援助工作，芥菜種會同步啟動「菲律賓強震救援行動」募款，並攜手7-ELEVEN與全家便利商店提供多元捐款管道，募得款項將專款專用於菲律賓當地的緊急生活物資發放、災後安置協助與兒童心理支持照顧，協助受災民眾儘速恢復基本生活。（編輯：李亨山）1150610
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