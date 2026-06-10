菲律賓強震釀41死！重災區成「孤島」 醫護烈日下搭帳篷接生

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菲律賓聖托斯將軍市發生地震後，居民走在受損的人行道上。（AP）

菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成多處建築物倒塌，並一度發布海嘯警報，災情持續擴大，目前罹難人數已增至41人。重災區聖托斯將軍市的醫院因建物受損無法正常運作，醫護人員只能在臨時搭建的帳篷內持續救治傷患，甚至協助了一名年輕孕婦順利生產。

菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）8日遭規模7.8強震重創，這是當地近50年來最嚴重的地震災害之一。根據官方統計，地震已造成至少41人死亡、近500人受傷，另有4人失蹤，超過3.2萬名居民被迫離開家園，緊急安置於各地臨時收容中心。地震發生後，不僅引發海嘯警報，南部沿海地區及鄰近印尼也一度發布撤離命令，所幸後續海嘯威脅解除，相關警報陸續取消。

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在受創最嚴重的沙蘭加尼省（Sarangani），部分地區因道路中斷、橋梁坍塌，只能透過直升機進出，頻繁餘震持續干擾救援進度，部分社區預計仍將與外界隔絕至少一週。而格蘭鎮（Glan）則因嚴重山崩，造成多處民宅遭土石掩埋，至少13人因此受困罹難，搜救人員連日來持續在倒塌建築與瓦礫堆中搜尋生還者，但隨著時間推移，部分救難人員坦言，任務重心已逐漸轉向尋找罹難者遺體。

另外，聖托斯將軍市（General Santos）郊區一間醫院也因建物受損無法正常運作，醫護人員只能在烈日下搭設帳篷替傷患看診。《法新社》記者更目擊一名產婦在臨時遮蔽空間內順利產下一名嬰兒，成為災區中令人動容的一幕。

官方初步調查顯示，該地震已造成約2,500棟住宅及117棟政府建築與公共設施受損。聖托斯將軍市國際機場連續兩天關閉，除人道救援專機外，已有63架次國內航班取消。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）所長巴科爾科爾（Teresito Bacolcol）指出，此次強震由「哥打巴托海溝（Cotabato Trench）」板塊活動引發，屬極淺層地震，也是該海溝自1976年以來最劇烈的一次活動。1976年同一區域曾發生規模8.1強震並引發巨大海嘯，造成約8,000人死亡；而1990年菲律賓北部規模7.8地震也曾奪走逾千條人命。專家警告，當地近期仍可能出現餘震，呼籲民眾提高警覺，避免進入受損建築物。

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