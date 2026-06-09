菲律賓強震41死！醫護路邊接生3.2萬人避難

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▲菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數已增加至41人。當局封鎖一棟倒塌的建物。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 菲律賓民答那峨島8日發生規模7.8強震，造成建物倒塌並引發海嘯警報，死亡人數已增加至41人。在受損最嚴重的聖托斯將軍市，一間醫院因為建物受損，醫護人員只能在帳篷提供治療、為孕婦接生。

綜合法新社、美聯社報導，這場地震是菲律賓南部近半世紀以來最強烈的地震襲擊，至少奪走41條人命，導致近500人受傷、超過3.2萬人無家可歸，其中大多數人已緊急逃往臨時收容所。

在受創最嚴重的沙蘭加尼省（Sarangani），部分地區只能透過直升機抵達，頻繁餘震使搜救作業進展緩慢；道路毀損和橋梁坍塌，導致部分社區至少一週內仍將與世隔絕。

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在沙蘭加尼省的格蘭鎮（Glan），至少有13人遭山崩土石掩埋於住家之中。另一家醫院表示，由於建築結構安全堪憂，超過60名患者被安置於醫院外的病床上。

聖托斯將軍市郊區一家醫院，由於建物受損，醫護人員只能在烈日下搭設帳篷，為患者提供治療。外媒也目擊，一名產婦在臨時搭建的遮蔽處後方順利產下一名嬰兒。

搜救人員於週二（9日）持續在瓦礫堆中展開地毯式搜救，儘管官方僅通報4人失蹤，但民防局坦言，多棟完全倒塌及嚴重受損的建築物，必須全面清查，以確認是否有倖存者受困或罹難者遺體。

據政府初步災情評估，數個省份內有約2,500棟房屋及117棟政府大樓與設施受損。聖托斯將軍市國際機場9日連續第二天被迫關閉，除了人道救援物資專機外，已累計取消63班國內線航班。

由於8日正好是菲律賓開學第一天，許多傷者都是在操場集會的年幼學童。民防局表示，受災省份內約有6,000所公立學校校舍必須在復課前通過全面的結構安全評估。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）所長巴科爾科爾（Teresito Bacolcol）指出，這場極淺層強震是由「哥打巴托海溝（Cotabato Trench）」的板塊運動所引發，是該海溝自1976年以來最猛烈的一次移動。

1976年8月17日，該海溝曾引發規模8.1的毀滅性大地震並捲起高達8至10公尺的海嘯，導致高達8,000人不幸罹難。此外，1990年菲律賓北部也曾發生過規模7.8的世紀強震，當年奪走了1,000多條人命。

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