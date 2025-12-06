菲律賓志工跨地馳援 賑濟宿務重災區

菲律賓宿務在十一月接連遭兩個颱風重創，災情慘重。慈濟集結來自萊特、馬尼拉、邦板牙、達沃與三寶顏的志工，與當地團隊並肩援助，共388名志工與工作人員深入災區，為6,791戶受災家庭送上溫暖與實質援助。

慈濟的援助行動馬不停蹄。因為菲律賓歷經海鷗颱風後，還沒從水深火熱中復原，另一個颱風鳳凰又重創宿務，災後最需要援助的時刻，來自萊特省、馬尼拉等地的志工與宿務團隊共388人，攜手展開為期兩天，八個點，共6791戶大規模的發放。

受災居民 吉娜：「我們真的需要經濟援助，我們連生活用品都買不起。」

房屋部分受損或全毀的家庭，每戶獲得了25公斤的米、調味料、麵條與雜貨用品。而家園全毀的災民還會有經濟援助。

受災居民 埃莉諾：「我太高興了，我們終於可以建造房子，我們可以買木材和其他建材， 希望耶誕節前有地方睡覺。」

受災居民 克雷切爾：「這對我們來說 真是莫大的幫助，我們可以用這筆錢，購買一些家居用品，我們會用它來買木材，還有建築材料。」

醫療志工為三百多位受災居民醫療諮詢。

慈濟志工 丁阿卜杜拉普：「我們人醫會的志願服務者，都是慈濟獎學金的得主，現在都成為醫生了，為成人和兒童醫療諮詢。」

志工 穆爾里克：「我很高興能成為，宿務這個團隊的一員。」

接連的天災讓受災居民苦不堪言，慈濟帶來實質的援助，更注入重新站起來的力量。居民在領取物資後，也將身上的零錢紛紛投入捐款箱，回饋志工的愛，善的循環。

