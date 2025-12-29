菲律賓慈善日 40生獲慈濟獎學金

一起來重溫過節的溫馨，鏡頭帶到菲律賓。耶誕節前夕，慈濟菲律賓分會舉辦「慈善日」活動，特別的是，這次有多達40位大學生到場領取獎學金，由於他們都是第一次獲得慈濟頒發獎學金，興奮之情溢於言表。

一個接一個，收下獎學金實在太開心，因為任何形式鼓勵，都是求學路上的養分。

得獎學生 亞倫：「我的動力是 我將成為我們家族中，第一個大學畢業生，感謝家人的支持，當然還有慈濟基金會的協助，我才得以順利畢業。」

慈濟菲律賓分會舉辦獎學金頒獎典禮，清寒大學生到場參與這個屬於他們的特殊日子。

慈濟志工 郭麗莉 ：「今天標誌著獎學金生們，本年度最後一次耶誕慶祝，和最後一堂人文課，共有40名(獎學金)新成員加入，使目前(慈濟)獎學金，生總人數達到280人。」

由於活動是辦在耶誕前夕，還有熱歌勁舞來助興。家境清寒不是問題，頂天立地的年輕人滿懷抱負，不只為自己爭取榮耀，更立志要當世界的棟梁。

