菲律賓打算採購南韓4.5代半隱形戰機 為5代F-35的經濟型替代方案

菲律賓主流英文媒體《菲律賓星報》（The Philippine Star）12月1日報導，南韓航空宇宙產業公司（KAI）的主管告訴該報，KAI正在與菲律賓國防部、菲律賓空軍針對訂購韓製4.5代戰機KF-21進行談判。

KF-21「獵鷹」戰機（Boramae）具備半隱身能力、先進的航空電子設備、空對空飛彈和主動相控陣雷達（AESA），目前處於組裝和測試階段，預計將於2026年中期交付給南韓空軍。

這款多用途雙引擎戰鬥機被認為是美國航空航太、軍火巨頭洛克希德·馬丁公司生產更先進的第五代隱身戰鬥機F-35的經濟型替代方案。KAI強調KF-21在性能和性價比之間存在均衡優勢。

KAI估菲國至少需要20架KF-21

自2018年以來，菲律賓政府持續探討以下可能性：南韓航空宇宙產業公司（KAI）在邦板牙省（Pampanga）的巴薩空軍基地或克拉克空軍基地，設立菲律賓空軍飛機保養、維修和大修（MRO）設施。

KAI的一位主管表示，設立這樣的MRO設施必須對菲律賓具有成本效益，這意味說，該設施必須有足夠數量的飛機需要維修。

考慮到菲律賓的地理特徵及當前的安全需求，他估計菲國至少需要40架FA-50戰鬥機和20架KF-21戰鬥機，才能在周邊防空識別區（ADIZ）之內進行可靠的自衛。

這位主管進一步說明：「菲律賓必須比以前更強大。有了這些飛機數量，KAI在菲律賓設立MRO設施為菲律賓空軍飛機提供服務，是可行的辦法。」

他表示，根據政府間合作計劃，南韓航空宇宙產業公司（KAI）還可以向菲律賓提供消防直升機。

去年菲律賓再訂購12架FA-50

KAI是FA-50戰機的製造商，菲律賓空軍自2015年11月28日拿到首批兩架FA-50戰機以來一直使用這型戰機。FA-50是一款先進的戰鬥教練機/對地攻擊機，南韓空軍於2014年開始使用該型戰機，當時採購FA-50，象徵菲律賓空軍在時隔50年後重新擁有超音速戰機，其餘FA-50戰機於2016年至2017年間交付。

2024年6月，菲律賓與KAI簽署一份軍事合約，再訂購12架FA-50輕型戰鬥機，分階段交付，直到2030年完成，馬尼拉政府表示，這筆合約的金額為189億披索。

韓國航空航太工業公司（KAI）一位主管坦言，菲律賓空軍是FA-50戰鬥機的主要客戶，並指出馬來西亞和波蘭空軍的代表曾在巴薩空軍基地考察過這款戰鬥機，並在訂購前與菲律賓空軍進行洽談。

菲律賓和韓國之間的安全聯繫關係日益加強。去年10月，菲律賓總統小馬可仕和時任南韓總統尹錫悅正式將雙邊關係提升為戰略夥伴關係，加強兩國在國防、海上安全、打擊跨國犯罪和基礎建設等領域的合作。

