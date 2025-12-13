菲律賓指中國海警用高壓水炮襲擊菲漁民

（德國之聲中文網）菲律賓海岸警衛隊周六（12月13日）表示，在南中國海一處有爭議海域，中國海警船用高壓水炮噴射菲律賓漁船，並切斷其錨繩，造成三名菲律賓漁民受傷。

中國海警在周五稱，已在薩比納淺灘（Sabina Shoal，菲律賓稱Buhanginan ng Escoda，中國稱仙賓礁）附近，驅離多艘菲律賓船只，並采取“管控措施”。

薩比納淺灘是一片漁業資源豐富的海域，距離巴拉望島約150公裡。

這是中菲兩國船只在這一爭議水道頻繁對峙沖突的最新事件。

高壓水炮猛烈襲擊小型漁船

菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）在周六的聲明中說，近20艘菲律賓漁船周五在薩比納礁附近遭中國海警船的水炮攻擊和阻攔。一艘小型中國海警船還故意割斷幾艘菲律賓漁船的錨鏈，危及船員安全。

聲明稱，三名漁民受到人身傷害，包括瘀傷和開放性傷口。

他說，兩艘菲律賓漁船也因高壓水炮的沖擊而遭受嚴重損壞。

菲律賓方面公布的視頻顯示，高壓水炮猛烈襲擊小型漁船。

塔列拉對法新社表示，高壓水柱摧毀了船只上的木質結構。

塔列拉在聲明中說，菲律賓海岸警衛隊派出的救援船只，在前往薩比納淺灘救助傷者時，也多次遭到阻攔。

聲明說，盡管遭遇這些不專業且非法的干擾，菲律賓海岸警衛隊仍在當天上午成功抵達漁民所在位置，為傷者提供了即時醫療救助和必要物資。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應置評請求。

中國海警局新聞發言人劉德軍周六表示，“中國海警對菲方船只依法依規采取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施”。

南中國海沖突頻繁發生

今年10月，菲律賓指責中國海警船撞擊三艘屬於菲律賓漁業部的船只，當時這三艘船只停泊在菲律賓實際控制的派格阿薩島（Thitu Island，中國稱中業島）附近。中國海警局稱菲方公務船“非法闖入中國南沙群島鐵線礁附近海域”。

今年9月，菲律賓政府指責中國海警在中國實際控制斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）附近使用水炮襲擊，導致一艘菲律賓船只受損並造成一名船員受傷，稱這是“中國的侵略行為”。

南中國海對全球海洋運輸至關重要：超過60%的國際貨物通過該海域。中國和菲律賓在南海海域頻繁發生沖突。

2013年，菲律賓依據《聯合國海洋法公約》向海牙常設仲裁法院提交仲裁申請。2016年，海牙常設仲裁法院裁定，中國在該海域部分領土聲索“沒有法律依據”，並裁定中國在此不享有“歷史性權利”。中國稱該裁決是“一張非法、無效且沒有約束力的廢紙”。

