菲律賓指「漁船在南海遭中國海警射水砲」 釀3傷2船受損

菲律賓海岸防衛隊13號表示，中國海警船在南海爭議水域對菲律賓漁船發射水砲，造成3名漁民受傷、2艘漁船「嚴重損壞」。

根據《路透社》報導，菲律賓海岸防衛隊指出，事發在週五，24艘菲律賓漁船在薩比納淺灘（Sabina Shoal）遭到水砲攻擊與阻擋，中國海警派出的小艇還切斷多艘菲律賓漁船的錨繩，危及船員安全，呼籲中方遵守國際準則，應以維護海上人員性命為優先，而非假借執法之名危及無辜漁民生命。

對此，中國駐馬尼拉大使館未立即做出回應，中國海警則於週五表示，已驅離多艘菲律賓船隻，並採取了「管控措施」。菲律賓海岸防衛隊發言人痛批，中方的聲明等同於承認不當行為。

