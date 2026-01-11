菲律賓掀台灣旅遊熱 多元魅力頻登媒體版面

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓人出國旅行熱情增加，台灣成為菲律賓人去年第4大旅遊目的地。從專欄作家到新聞網站，近來對台灣旅遊經驗的報導頻頻登上媒體版面，強調美食、自然景觀與城市風情的多元魅力。

菲律賓觀光部統計，菲律賓出遊民眾人次自2024年前10個月的559萬7316人次，增至2025年同期的624萬7933人次。

菲律賓民眾赴台旅遊人次同樣增加，自2024年前10個月的33萬6997人次，增至2025年同期的45萬4487人次，也使台灣在菲律賓人出遊目的地的排名一年間上升2名，升至第4。

廣告 廣告

菲律賓GMA新聞網10日報導，台灣不僅擁有知名觀光景點，對美食愛好者更是一座「樂園」。從台中充滿文化氣息的景點，到陽明山與北投的悠閒氛圍，都可以體驗從街頭小吃到精緻餐飲的多樣化美味。

報導指出，無論傳統茶飲、夜市小吃、熱炒或各式火鍋與自助餐選擇，都讓旅遊行程充滿驚喜。報導特別點名珍珠奶茶、骰子牛、白斬雞等台灣特色料理。

馬尼拉公報（Manila Bulletin）專欄作家達沙（Jullie Yap Daza）8日也發表文章，分享她在台北的個人經驗。

達沙提到，從馬尼拉飛往台北只需兩小時，卻能感受到完全不同的城市氣息與氣候。時值台灣冬季，氣溫介於攝氏11至16度之間，舒適宜人，無需厚重衣物便可盡情探索城市。

她寫道，夜市、餐廳、街頭小吃與大型商場，各種消費體驗融匯其中，讓旅遊不只是打卡，更是生活感受的體驗；和東京的昂貴與香港的繁忙相比，台北既有購物便利，又不失悠閒韻味。

文章指出，台北在非旅遊旺季仍有吸引力，不會淪為觀光陷阱，而是呈現出城市特有的韻味與日常景象。

菲律賓藝人對赴台旅遊也有類似的正面評價。

電視節目主持人孟多薩（Maine Mendoza）去年8月到台灣旅遊，在社群平台Instagram分享野柳、十分瀑布等景點照片；名模艾拉沓（Shuvee Etrata）去年12月遊台，也在Instagram貼出放天燈、逛商圈及看海照片。（編輯：陳妍君）1150111