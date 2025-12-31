菲律賓接棒東協主席國 料推動南海行為準則劍指中國

菲律賓將於2026年接任東南亞國協(ASEAN)輪值主席國，這將讓馬尼拉在東協面臨加劇的安全緊張、內部衝突及動盪不安的全球貿易環境之際，扮演起區域的外交核心角色。

日經亞洲今天(31日)報導，菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)表示，馬尼拉擔任主席國期間將以三大優先事項為主軸，分別是和平與安全、繁榮發展，以及人民賦權，並承諾強化對話與維護國際法。

小馬可仕說：「我們將持續透過對話、遵守國際法，以及加強合作，來捍衛和平與穩定。」他並提出多項構想，包括支持中小型企業、推動創意與綠色經濟，以及倡議人工智慧的倫理運用。

劍指中國 菲律賓料推動南海行為準則

分析人士指出，這些深具雄心的目標伴隨著嚴峻挑戰。菲律賓接手的是一個安全結盟日益破碎、東協受到質疑的中立路線，以及在美國總統川普(Donald Trump)祭出對等關稅後，經濟不確定性升高的區域。

對馬尼拉而言，一項核心地緣政治考驗將是推動延宕多年的「南海行為準則」。2026年是海牙常設仲裁法院裁定，中國廣泛的南海主權聲張不具法律依據的10週年。北京迄今拒絕接受該裁決。儘管歷經多年談判，南海行為準則至今仍未完成。

在小馬可仕上台後，菲律賓對中國在爭議海域的擴張行徑採取更為強硬的立場。太平洋論壇(Pacific Forum)研究員馬南坦(Mark Manantan)指出，馬尼拉在擔任東協主席國任內可能力推具約束力的協議，但同時必須面對維持東協中立性的挑戰。

馬南坦說：「對馬尼拉而言，主要挑戰是對中國在西菲律賓海(West Philippine Sea)的行動施壓，在這項顯而易見的(菲律賓)國家利益下，同時讓東協峰會保持中立。」馬尼拉將南海靠近菲律賓的大片水域命名為「西菲律賓海」。

阿馬多研究服務公司(Amador Research Services)執行長阿馬多(Julio Amador)表示，馬尼拉與北京之間的雙邊緊張關係，必須審慎處理，以免癱瘓東協更廣泛的議程。他說：「雙邊問題必須在推動行為準則的同時妥善管理。」

緬甸內戰與泰柬邊境衝突

除了海上爭端，菲律賓也將面對東協史上最致命的兩大內部危機：泰國與柬埔寨邊境戰火，以及緬甸已持續5年的內戰。

近期的泰柬邊境衝突已造成數十人、甚至可能上百名軍民死亡，並導致兩國約75萬人流離失所。東協、美國與中國皆嘗試調停衝突，但未能確保一項長久的解決方案。菲律賓表示，若各方提出要求，願意擔任調解角色。

德拉薩大學(De La Salle University)講師吉爾(Don McLain Gill)說：「對菲律賓而言，關鍵在於展現出所有努力都是以東協機制為基礎。」

吉爾指出，華府與北京在這場危機中扮演顯著的調解角色，助長了分析人士所稱的「東協形象危機」，突顯出外界對東協是否能獨立解決內部成員衝突的疑慮。他說：「菲律賓必須證明，和平可以透過東協機制促成，而非仰賴外部強權。」

此外，緬甸是另一項棘手挑戰。軍政府正推動分階段舉行全國大選，但東協拒絕為這項選舉背書，西方國家也將這項選舉視為是緬甸軍方試圖將軍事統治合法化的作法。

今年擔任主席國的馬來西亞也經歷動盪的一年，不僅監督東帝汶以第11個成員國身分加入東協，還必須應對日益升高的區域安全壓力。

觀察人士指出，馬尼拉在2026年的表現，將取決於是否能將東協從被動的協調者，轉型為更有效的區域仲裁者。

阿馬多說：「每一個主席國都有各自管理東協的方式，因此很難進行比較。」「然而，輪值主席國需要巧妙且堅定地處理地緣政治緊張局勢、東協內部爭端以及日常事務。」(編輯：宋皖媛)

