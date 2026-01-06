菲律賓提高馬永火山警戒級別 籲6公里範圍內居民撤離

（中央社馬尼拉6日綜合外電報導）菲律賓當局今天提高中部艾爾貝省（Albay）馬永火山的警戒級別，示警未來數天或數週可能發生「爆發性的活動」，呼籲民眾待在6公里危險範圍之外。

路透社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）將馬永火山（Mayon Volcano）警戒級別調高至第3級（總共5級），意思是火山內部的岩漿正在上升，火山頂端正形成熔岩穹丘。

該研究所敦促6公里範圍內的居民撤離，因為可能會有熔岩流、落石及其他危險。

廣告 廣告

馬永火山是菲律賓境內22座火山中最活躍的一座，過去4個世紀以來噴發超過50次，上次岩漿噴發（magmatic eruption）是在2023年6月，當時火山噴出熔岩與有毒氣體。

馬永火山歷來最具毀滅性的爆發發生於1841年2月，當時熔岩流淹沒整座城鎮，造成1200人喪生。（編譯：楊昭彥）1150106