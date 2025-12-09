菲律賓擋台灣豬！農業部估影響不大 盼「這時間」申請恢復非疫區

即時中心／高睿鴻報導

今（2025）年10月下旬，台中市驚傳非洲豬瘟疫情，為全面防堵其擴散、落實防疫責任，農業部趕緊即刻暫停，所有台灣豬及豬肉產品的出口；並且，並依程序通報世界動物衛生組織（WOAH），同時以正式公文，通知各已核准我國豬肉產品輸入之國家。據悉，菲律賓11月5日接獲我國通報後，經該國內部行政程序與風險評估，於12月8日正式公告，暫停自台灣輸入活豬及豬肉產品。

農業部首先說明，國產豬肉每年平均生產約80萬公噸，以供應國內消費市場為主，策略性出口為輔。2023年1月，我國取得菲方輸入核准，自該9月開始出口豬肉至菲國，該年出口23公噸、2024年430公噸；但2025年受國內整體市場供需與價格因素影響，截至10月，累計出口量僅為1公噸。因此，本次菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，預期對我國內產業影響有限。

農業部指出，我國自10月22日，主動暫停出口生鮮豬肉至新加坡及菲律賓；至於加工豬肉產品，經爭取仍可輸銷日本、新加坡及紐西蘭。經統計，10月22日迄今，我國加工豬肉產品外銷澳洲與日本已有14公噸。

依WOAH國際標準，原已取得非洲豬瘟非疫區資格之會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後、且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿3個月後，申請恢復非疫區資格。我國若無新增疫情，預定於明（2026）年2月底向WOAH提出申請。

農業部強調，政府將持續協助出口業者，與目標市場進口商及通路端溝通，以減緩暫停出口豬肉所產生之影響；並以加熱加工豬肉產品，持續推動海外行銷活動，維持國際市場對台灣豬肉之品質、安全與美味的正面印象，強化我國農產品在全球市場的能見度與競爭力。

