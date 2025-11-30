菲律賓數萬人示威反貪 專家促改革避免政局動蕩

（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲律賓近月防洪工程弊案引起民憤，民團與宗教界今天在全菲多處發動大示威，其中大馬尼拉地區的兩場估計有數萬人參加。分析人士警告，政府若不儘速改革肅貪，恐使政局陷入動蕩。

防洪工程弊案7月間爆發，初步調查顯示，僅15家承包商就涉及金額達1000億披索（約新台幣534億元）的工程案，部分工程偷工減料或未曾動工，連月來民團發動多場示威，向政府大規模、系統性貪污表達憤怒。

今天是革命英雄波尼法西奧（Andres Bonifacio）的誕辰紀念日，各地再發生示威集會。

在奎松市（Quezon City）乙沙大道（EDSA）人民力量革命紀念碑周邊，也就是1986年與2001年兩次推翻政府的「人民力量革命」發生地，大約2萬人參加了「1兆披索遊行2.0」（Trillion Peso March 2.0）大示威。

示威者手持「關押貪污者」以及「反對家族政治」等標語，人權鬥士、前參議員德利馬（Leila de Lima）在講台上呼籲政府依法究責、向貪污者追回不當所得。

在12公里外的馬尼拉灣畔黎薩公園（Rizal Park），工會、民間組織與學生要求總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）為貪污問題負起政治責任。

來自婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）的眾議員艾拉戈（Sarah Elago）告訴中央社，菲律賓貪污情況「一天比一天嚴重」，相關單位應依據證據查案，所有貪污都應受到問責，總統府也不能豁免。

警方估計，全菲律賓今天約有120場反貪污示威，參與人數合計近9萬人。

隨著調查推進，更多官商勾結情事被揭發，示威者訴求從最初的只要求政府肅貪，進一步加劇到點名正副總統都要下台。

一名已潛逃他國的涉案眾議員指控小馬可仕收取回扣，總統府嚴詞否認；薩拉．杜特蒂則被指控於2022年間不當使用情報費。

菲律賓史上2次「人民力量革命」成功推翻當時被指貪污的政府，關鍵在於天主教會與軍警的支持，而現任參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）多次強調軍隊已專業化，不會介入政治。

前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）今天向中央社分析，軍方持續支持政府，加上數日前一個大型基督教團體中止原訂3天的數十萬人集會，讓小馬可仕政府獲得「喘息空間」。

但他警告，示威仍遍及全國，且天主教界已投入、青年族群也已覺醒，政府必須進行必要改革，否則政治危機將會加劇，引發進一步動蕩。

菲律賓統計署（PSA）數據顯示，海外招資機構於第3季核准的海外承諾投資，和去年同期相比降幅近5成，經濟專家指出，政府必須努力恢復公眾信任，才能帶動外商信心回升。

反貪污法庭早前向16名官員與承包商發出拘捕令，迄今已有9人投案或被捕。另外，反洗錢委員會（AMLC）亦凍結與弊案相關的價值約新台幣62億元資產。（編輯：韋樞）1141130