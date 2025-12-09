菲律賓暫停輸入台灣豬 今年出口少業者估影響有限

豬肉出口大國西班牙占歐盟產量的四分之一，相隔31年再度確診非洲豬瘟病例，截至上週累積9例，由於病毒發現在野外，能否防堵得了，本地豬農清楚疫情一時半刻難以收斂。

西班牙地方豬場聯盟協調員兼農民羅維拉表示，「我們知道將是一場曠日持久的危機，經濟形勢也將非常嚴峻。」

菲律賓農業部在7日先宣布禁止西班牙豬肉進口，8日也宣布禁止台灣活豬、豬肉、豬皮以及人工授精用的豬隻精液進口，全力避免之前因非洲豬瘟導致豬農受損、豬肉價格上揚的狀況再發生。台灣自2023年9月出口豬肉到菲國，該年出口23噸、隔年430噸，今（2025）年只有1噸，國內出口業者則說影響不大。

嘉一香公司董事長林國訓指出，「觀察期要3個月，3個月沒有再發現的話就可以解除了，影響不多啦，因為本身我們也是去年跟今年才開始在出口，所以出口占的比例營業額非常少。」

台灣正努力朝重返非洲豬瘟非疫國之路邁進，由於疫情只侷限在台中梧棲的單一案場，最後清消日為11月21日，因此往後推3個月後，也就是明年2月21日，可向世界動物衛生組織WOAH提出申請，若通過之後就可恢復出口，而審查程序沒有傳統豬瘟的複雜。

農業部防檢署組長高黃霖指出，「傳統豬瘟的審查程序，是要透過專家小組、科學委員會，還有大會的採認，那這個非洲豬瘟自我宣告的非疫國，這個不用經過那個流程，只要經過他們內部的專家做審核就可以了。」

由於西班牙也發生非洲豬瘟，著名的伊比利豬與生火腿目前無法輸台，防檢署表示，西班牙若要恢復出口，可檢附WOAH的非疫國證明，向我方提出申請，我們會啟動嚴謹的風險評估，符合資格才會同意恢復輸入。

