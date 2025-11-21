即時中心／劉朝陽報導



台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，今（21）日在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」預測未來10天的天氣型態，24日（下周一）到25日（下周二），菲律賓東方外海有熱帶系統發展的機率，並且有朝呂宋島南部登陸的趨勢，於27日至28日進入南海後，可能發展成為颱風，若真的成颱，其名稱將是「天琴」。









賈新興表示，未來10天台灣的天氣皆與東北季風南下密切相關，明（22）日至周日，北海岸、基隆、大台北東側山區及宜蘭易有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。



下周一（24日）白天天氣晴朗，到了晚間受東北季風影響，北北基宜轉有零星短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。



下周二（25日），桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。

下周三（26日）至12月30日，各地大致為晴時多雲。



他也預測12月上旬的天氣型態「偏乾偏涼」，12月中旬後半段到12月下同略為偏暖，桃園以北及宜蘭降雨偏多，而詳細的氣象預報仍應以中央氣象署為準。















原文出處：快新聞／菲律賓東方外海熱帶系統正在發展 專家曝「天琴」成颱時間點

