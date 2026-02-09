菲律賓業者：該國對台灣旅遊興趣高 成長動能持續

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓旅行社協會（PTAA）會長楊傑森表示，菲律賓遊客赴台人數大幅增加，顯示菲律賓旅遊市場對台灣的興趣已不只是「潛力」，而是具有明確且持續的成長動能。

交通部觀光署9日在馬尼拉辦理B2B台灣觀光推廣會，楊傑森（Jaison Yang）接受中央社訪問時指出，2025年菲律賓赴台遊客將近63萬人次，年增34%，成長幅度顯著。

楊傑森說：「對台灣而言，菲律賓已經不再只是『潛力』市場，因為菲律賓人已實際前往台灣旅遊。」

他表示，未來的關鍵在於持續透過行銷與產業合作，以延續這股成長動能。

談及台灣吸引菲律賓旅客的原因，楊傑森指出，價格合理、距離近以及航班便利，都是重要因素。

他說：「就消費價格而言，台灣非常合理…頻繁且穩定的航班讓機票價格下降，這對菲律賓旅客來說，非常有吸引力。」

楊傑森補充，如果想要體驗較涼爽的天氣，菲律賓人只要2個小時就能飛到台灣。

對於如何進一步提升菲律賓旅客赴台的旅遊體驗，楊傑森強調，雙方的相互免簽措施是推動觀光交流的重要基礎，可讓台菲之間的關係更加緊密。

繼去年菲律賓訪台遊客人次創下近63萬人次的新高之後，觀光署初步數據進一步顯示，今年1月菲律賓赴台遊客人次突破7萬，較去年同期成長50%。觀光署對於今年菲律賓赴台遊客人次繼續成長，感到樂觀。（編輯：陳承功）1150209