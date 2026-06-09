菲律賓民答那峨島7.8強震釀37死 「週一升旗典禮」竟成學生保命關鍵

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菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）8日發生規模7.8強震後，當地持續出現數百次大小餘震，截至目前為止至少造成37人死亡、487人受傷。隨著救援人員逐步進入城市與偏遠鄉鎮，災情規模持續擴大，馬尼拉當局擔憂死亡人數仍可能進一步增加。

​此次地震造成大量建築物倒塌、道路龜裂，部分地區更因山崩而交通中斷。民答那峨島許多區域，至今仍面臨停電及通訊中斷問題，災後復原工作困難重重。強震震央位於菲律賓南端外海的科塔巴托海溝（Cotabato Trench）附近。地震發生後，印尼以及日本太平洋沿岸地區一度發布海嘯警報。

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菲律賓災害應變機關助理部長亞歷杭德羅表示，目前首要任務是搜救行動，他指出，官方估計有近2000戶住宅與約6000所公立學校因地震受損。

菲律賓民答那峨島發生7.8強震，造成當地數十人死亡、大量建築坍塌損毀。（美聯社）

菲律賓民答那峨島發生7.8強震，造成當地數十人死亡、大量建築坍塌損毀。（美聯社）

菲律賓民答那峨島發生7.8強震，造成當地數十人死亡、大量建築坍塌損毀。（美聯社）

學校升旗典禮反成保命關鍵

居住在黎巴克鎮（Lebak）的公立學校教師松多形容，地震來襲當下，感覺彷彿躺在吊床上被劇烈搖晃超過兩分鐘，而且震動愈來愈強烈，「所有人都感到頭暈，學生們不停哭喊，我們必須努力安撫他們，而現場有數千名學生。」

松多表示，多數學生年約13歲，地震發生後仍留在校園內，直到校方確認安全後才陸續返家。他認為所幸地震發生當下之際，剛好是例行升旗典禮，全校師生都在戶外活動，因此意外避開可能衍生的傷亡。

菲律賓南部民答那峨島8日發生7.8強震，正好碰上開學日，讓當地師生親歷一次震撼地牛翻身。（美聯社）

菲律賓科技部長兼資深地震學家索利杜姆指出，許多學生之所以能夠倖免於難，正是因為地震發生時，他們正在參加週一晨會，人留在室外操場。

山崩阻斷道路

地震造成多處建築受損，社群一段廣為流傳的影片顯示，位於三投斯將軍市（General Santos City）的一間Jollibee連鎖速食餐廳，在民眾驚呼聲中應聲倒塌。Jollibee隨後發布聲明表示，災區所有員工全數平安無恙。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，政府已全面動員投入救災工作。交通部長與衛生部長已從首都馬尼拉趕赴民答那峨島，負責協調應變行動。衛生部長赫博薩指出，即使醫護人員正在救治傷患期間，當地仍不斷發生多次規模不小的餘震。位於民答那峨島東側、西達沃省（Davao Occidental）的何塞阿巴德桑托斯鎮目前仍難以抵達。鎮長喬伊斯表示，山崩掩埋當地唯一聯外公路，導致只有半數地區能透過陸路進出。他指出，許多偏遠村落的救援物資，如今只能透過空運方式送達。

菲律賓民答那峨島發生7.8強震，造成當地數十人死亡、大量建築坍塌損毀。（美聯社）

環太平洋火山帶地震風險

菲律賓位於著名的「環太平洋火山帶」（Pacific Ring of Fire），長期受到地震與火山活動威脅。

此次地震發生的科塔巴托海溝，本身就是菲律賓重要的地震帶之一。時間回溯至1976年，該海溝曾引發規模7.9強震，觸發大規模海嘯，造成約5000人死亡，成為菲律賓近代最嚴重的天然災害之一。地震學家警告，未來數天甚至數週內，民答那峨島仍可能出現強烈餘震。當局已呼籲居民遠離受損建築，並隨時留意最新防災資訊，以避免二次災害發生。

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