菲律賓民調挺合作護南海 台灣列夥伴第8名支持倍增

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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）最新民調顯示，近9成菲律賓民眾支持政府與理念相近國家合作捍衛「西菲律賓海」主權；在合作夥伴中，美、日、澳獲得最高支持，台灣排名第8，但支持度與半年前相比，幾乎倍增。

菲律賓智庫Stratbase委由民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）於5月3日至7日訪問1500名菲律賓成年人，並在菲律賓獨立128週年與南海仲裁案裁決10週年之前公布。

調查顯示，86%受訪者贊成菲律賓應依據2016年南海仲裁案裁決，與理念相近國家共同捍衛「西菲律賓海」權益，僅3%受訪者表示反對，另有11%未表態。

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「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海所聲索海域的官方稱呼，範圍包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。

被問及「菲律賓應與哪些國家或組織合作捍衛西菲律賓海」，84%受訪者選擇美國，排名第1，之後依序為日本67%、澳洲57%、加拿大51%、南韓44%。

有23%受訪者認為菲律賓應與台灣合作維護「西菲律賓海」權益，排名第8。從區域分布來看，支持與台灣合作的比例以大馬尼拉地區最高，達30%。

印度與中國在調查中墊底，僅9%與18%受訪者認為應作為菲律賓捍衛「西菲律賓海」權益的合作對象。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）說，民調結果顯示，菲律賓民眾向政府傳達明確訊息，即在「西菲律賓海」面對騷擾的情況下，菲律賓必須堅定捍衛自身權利，同時與理念相近夥伴保持緊密合作。

對於台灣在合作夥伴選項中的排名，曼希特回覆中央社詢問表示，這項調查屬於公共意見調查，結果反映受訪者的主觀看法，未進一步探究受訪者作出選擇的原因。

與2025年12月進行的類似調查相比，菲律賓民眾對美國的支持度由82%升至84%，日本則由64%升至67%，對台灣更是自12%升至23%。

曼希特指出，這顯示菲律賓民眾可分辨哪些國家支持菲律賓在「西菲律賓海」的合法權利，哪些國家的行為加劇了「西菲律賓海」的緊張。（編輯：唐聲揚）1150610