菲律賓民調曝護南海合作夥伴！美國蟬聯第1 台灣第8、支持度翻倍

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菲律賓最新民調顯示，菲國民眾在維護「西菲律賓海」權益合作夥伴選項，美國支持度排第1，台灣則排名第8。（示意圖：pexel）

面對南海局勢，菲律賓智庫委外最新民調顯示，近9成菲律賓民眾支持政府與理念相近國家合作捍衛「西菲律賓海」權益，蟬聯合作夥伴第一名的美國，比例由前期82％上升至84％，台灣雖持平在排名第8，但支持度翻倍。菲律賓政府近日也公開要求中國拆除設置在黃岩島的新結構物，並指控此行為侵犯主權，再度凸顯雙方在南海主權爭議上的緊張關係。

菲律賓智庫Stratbase委託民調機構「亞洲脈動」（PulseAsia），於今年5月間針對1500名成年人進行調查，結果顯示，高達86%受訪者支持菲律賓依2016年南海仲裁案裁決，和理念相近國家共同維護「西菲律賓海」權益，僅3%反對。

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在合作夥伴選項中，美國以84%的支持度排名第一，其次為日本67%、澳洲57%、加拿大51%及南韓44%。值得注意的是，有23%受訪者支持與台灣合作，排名第八與去年底民調持平，但支持度從12%上升近一倍，其中以大馬尼拉地區支持度最高，達到30%。

Stratbase執行長曼希特表示，調查結果反映菲律賓民眾希望政府在面對南海爭議時，持續與理念相近國家深化合作，共同維護國家權益與區域穩定，以及民眾能清楚分辨哪些國家支持菲律賓的合法主張、哪些行為則會加劇區域緊張局勢。

菲律賓政府近日再度就黃岩島議題向中國抗議，菲律賓外交部海洋事務發言人維拉紐瓦表示，中國在黃岩島設置新結構物並未獲得菲律賓同意，已侵犯菲律賓主權，也違反區域相關行為準則精神，因此要求中方拆除相關設施。面對菲律賓指控，中國外交部則稱，中國對黃岩島及其周邊海域擁有無可爭辯的主權，中方在相關海域活動屬於主權國正當權利。

近年來，菲中雙方在南海爭議海域頻繁發生摩擦，從海警船對峙、補給任務衝突到島礁主權爭議，均引發國際關注。此次民調結果出爐之際，菲律賓再度就黃岩島問題向中國提出抗議，也顯示南海議題仍是影響區域安全與外交關係的重要焦點。

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