菲律賓海板塊能量累積恐有規模8地震？ 郭鎧紋：台灣小心

日本官方將南海海槽未來30年內發生規模8以上地震的機率，從原本約80%，上修為約60％到90％以上，引發專家關注。前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析，台灣周邊的菲律賓海板塊，在1900年至1947年時常發生規模7.9以上地震，但從1972年12月以後至今都沒有發生，可能代表能量在慢慢累積，未來要留意規模7.5至8的強震發生機率。

去年12月27號宜蘭外海發生規模7.0地震，讓不少人心有餘悸，就怕台灣周圍還會有強震發生，目前引發學者關注的就是日本外海一帶的南海海槽。有專家點出，受到菲律賓海板塊持續沉入歐亞板塊下方影響，板塊交界處累積巨大壓力，當達到臨界點時，擔憂可能引發南海海槽大規模地震。

日本官方將南海海槽未來30年內發生規模8以上地震的機率調升。圖／台視新聞製圖

台灣大學地質科學系名譽教授陳文山指出，以這種地震來講，在海域的話很深海，基本上需要規模8以上，才會發生一些災害。

地震專家郭鎧紋從過往數據也發現，台灣周邊的菲律賓海板塊，在1900年到1947年其實常發生規模7.9以上地震，而在1947年到1972年間，大地震相對較少，進入能量平衡時期。令人憂心的是，1972年12月以後到現在都沒有發生規模7.9以上地震，能量恐怕慢慢累積，未來要留意可能發生規模7.5到8的地震。

台灣未來要留意可能發生規模7.5到8地震。圖／台視新聞製圖

郭鎧紋表示，過去有曾經發生過大的地震，就代表有那樣的構造，未來還是有可能再重複大構造破裂相同的事情，所以台灣這裡也要小心。

但專家們也強調，數據週期僅能參考，無法精準預測大地震，呼籲民眾提升防震意識，但不用太過恐慌。

台北／楊宗諺、黃明聖 責任編輯／洪季謙

