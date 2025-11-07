菲律賓淪人間煉獄！海鷗颱風狂襲「釀188死」 40萬人倉皇逃命

（記者張芸瑄／國際報導）菲律賓遭強颱「海鷗」（Kalmaegi，又名Tino）重創，全國災情慘重。根據官方截至7日最新統計，死亡人數已攀升至188人、135人失蹤，數字仍持續上修中。總統小馬可仕於6日宣布全國進入「國家災難狀態」，並指示各地加速搜救與災後重建行動。

圖／菲律賓遭強颱「海鷗」（Kalmaegi，又名Tino）重創，全國災情慘重。（翻攝 X／＠idk_gry）

菲律賓媒體《GMA》報導，民防處（OCD）發言人卡斯蒂洛（Junie Castillo）指出，宿霧省災情最為嚴重，已有139人罹難，西內格羅省24人、東內格羅省9人喪生。失蹤人員主要集中在內格羅斯島與第7區，救援團隊持續搜索，並警戒後續可能生成的熱帶低壓。

廣告 廣告

根據國家減災管理委員會（NDRRMC）統計，海鷗颱風已影響逾225萬人、約63萬個家庭，其中近40萬人被迫撤離。房屋損毀達9,585棟、其中264棟全毀；農業損失超過1,061萬披索、基礎建設損失約630萬披索。目前仍有74條道路與10座橋梁中斷、11地區供水受限。

小馬可仕在聲明中表示，因災情橫跨至少10至12個行政區，政府已動用緊急救助金1.11億披索，「此舉是為確保救援能即時送達、民眾安全獲得保障」。當局並呼籲災區民眾暫勿返家，以免次生災害造成更多傷亡。

更多引新聞報導

鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱

學姐醉睡被「插入」侵犯！航空男得意抹臉炫耀 下流舉動成鐵證

