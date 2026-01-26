菲律賓渡輪翻覆15死 28人下落不明
菲律賓南部外海一艘客運渡輪翻覆，船上共載有 332 名乘客與 27 名船員。官方表示，事故已造成 至少 15 人罹難、316 人獲救，另有 28 人仍然失蹤，搜救行動持續進行中。
獲救乘客由救難人員引導下船，有的披上保暖毯，也有人由擔架抬送，接受醫療照護。菲律賓海岸警衛隊司令 加文：「搜救行動仍在進行中，這艘船並未超載，船隻的最大載客量是 350 人，而名單上登記的乘客為 332 人。」
除了332 名乘客，渡輪上還有 27 名船員，事故發生在26號凌晨1點50分，渡輪自三寶顏出發，在前往蘇祿省和魯島的途中翻覆。官方證實至少 15人罹難，316人獲救，仍有28人下落不明。菲律賓海岸警衛隊司令 加文：「包括武裝部隊 海軍，海事警察 地方政府部門，以及省級災害風險管理辦公室，商業航運公司也派出了船隻。」
菲律賓由7千多座島嶼組成，海上交通頻繁，渡輪翻覆事件時有所聞，相關單位已展開調查，釐清事故原因。
