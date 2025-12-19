菲律賓災後重建再前進 家扶中心建雞舍助永續經濟
（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）菲律賓家扶中心在塔爾火山危險半徑7公里高風險區域內一座村莊，建成大型雞舍，近日進駐800隻蛋雞，為火山災後社區生計復原揭開新頁。
雞舍位於八打雁省（Batangas）阿岡西約鎮（Agoncillo）的一座村莊，地處塔爾火山（Taal Volcano）的半徑7公里高風險區域範圍之內。
菲律賓家扶中心代表蔡曉芬今天告訴中央社，雞舍10月啟用，本月15日完成800隻蛋雞進駐，正式啟動「大雅台火山災後復原-經濟永續計畫」，象徵受災社區朝向替代生計與經濟自立邁出關鍵一步。
她介紹，這項計畫除獲菲律賓地方政府支持外，也得到台灣外交部補助部分經費，直接受益家庭近百戶，另有約2668名居民可間接受益。
2020年塔爾火山爆發，周邊超過70萬人受影響，房屋、漁場及農地嚴重受損，位於7.5公里危險半徑內的21個村莊受災嚴重，部分村莊一度生活機能中斷，居民生計也受到衝擊。
家扶中心自2020年2月起，與在地非營利組織GEMS Heart合作，深入受災最嚴重的2座村莊展開長期災後陪伴行動，從緊急物資援助、兒童心理復原服務，到建置廣播預警系統及災害應變訓練，持續強化社區面對災害的韌性。
考量居民長期依賴火山湖漁業，生計易受火山活動影響，家扶中心決定與社區共同研議替代生計方案，並多次與市府減災與管理部門、社會福利部、環境與自然資源辦公室及村級單位協調，於2024年上半年完成首座大型雞舍。
雞舍在試營運期間曾售出逾4萬顆雞蛋，顯示市場可行性，但同年10月再受潭美颱風重創，設施毀損並造成雞隻大量死亡，家扶基金會在評估後決定原地重建，除提高設施地勢、加固架構之外，也擴大規模。
蔡曉芬表示，新雞舍採「生計合作社」模式運作，由社區居民共同負責飼養管理、銷售與財務，並搭配專業培訓課程，提升社區食物安全與經濟韌性，未來部分營運收益也將回饋弱勢家庭，形成正向循環。
她說，這項計畫呼應多項聯合國永續發展目標，包括糧食安全、就業與經濟成長、永續城鄉及氣候行動，展現台灣在人道援助與災後社區復原領域的持續投入，更展現台灣在全球人道援助與社區韌性等事務上的持續投入。（編輯：周永捷）1141219
