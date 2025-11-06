菲律賓獨立抗侵新藍圖 年度軍演測試「單獨防禦」戰力

菲律賓軍方啟動年度「AJEX DAGIT-PA」聯合軍事演習，驗證新制定的「單獨防禦計劃」。 圖：翻攝菲律賓武裝部隊官網

[Newtalk新聞] 菲律賓軍方啟動年度「AJEX DAGIT-PA」聯合軍事演習，首度全面驗證新制定的「單獨防禦計劃」（Bantay Kalayaan），目標是在盟友援軍抵達前獨力抵禦入侵至少一個月。菲國儘管有1951年《菲美共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty between the Republic of the Philippines and the United States of America，MDT）及美國、澳洲、日本等多國軍事准入協議的堅實後盾，菲律賓仍以最嚴峻的「無外援」條件進行測試，模擬戰爭初期完全獨立作戰的極端情境。演習背景直指中國在南海的侵略行動，以及台灣局勢升溫可能引發的區域衝突。

軍事媒體《Defense News》及《USNI News》報導，本次演習由菲國新成立的「海軍戰略司令部」主導，動員海陸空三軍、海岸警衛隊、國家警察及後備部隊約2000人，規模雖較去年縮減，卻整合空防、導彈防禦、油氣平台保護、陸上防禦及兩棲奪島等多元課目，並納入網路、電子與太空戰模擬。實兵演練地點涵蓋北部與西部邊境，以及南中國海具戰略意義的中業島（Thitu Island，菲稱Pag-asa，中華民國主權聲索），後者被視為潛在首要攻擊目標。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）強調：「這些演習是真實應急的戰略預演，用以驗證作戰概念、發現防禦漏洞。」他指出，自2023年推出「全面群島防禦概念」（CADC）以來，菲律賓已從內部防禦轉向外部威懾，「單獨防禦計劃」正是核心藍圖。布勞納進一步表示：「戰爭若爆發，我們必須率先自衛，同時期待盟友協助。」演習不僅強化自主作戰能力，也向區域展現菲律賓捍衛主權的決心。

