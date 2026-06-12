菲律賓獨立日 小馬可仕出席紀念活動 (圖)

其他人也在看
虎航台北飛往札幌班機通報「駕駛艙冒煙」 緊急降落新千歲機場
日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架從台北出發的台灣虎航234號班機通報「駕駛艙冒煙」，今天上午11時（台北時間10時）左右，緊急降落於新千歲機場的B跑道。台灣虎航表示，該班機沒有迫降，是在落地階段發生電子艙（飛機機房）煙霧警告，駕駛艙組員依航管指示順利完成落地作業，旅客均安全離機，並已主動向民航局通報。
獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元
台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢…
蔣萬安喊廢除監察院 沈伯洋批藍營雙標
[NOWNEWS今日新聞]總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安今（12）日表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，爾俸爾祿，民脂民膏，「我認為應該廢除監察院」。對此，民進黨台北市長參選人...
遭黃山料爆「假裝昏倒、哭鬧敲門」追愛！陳玉珍「昔日清純玉照」曝光⋯本尊發聲反擊
暢銷作家黃山料被YouTuber多米多羅開酸文章灌水，直批他6本作品內容都大同小異，而被網友稱為「廢話體」文學，意外讓網友翻出黃山料2019年底的爆料舊文，揭露國民黨立委陳玉珍約20年前的「衝動追愛往事」。舊文再度引起熱議之外，也釣出陳玉珍受訪駁斥內容「說謊、胡說八道」，強調黃山料不知情卻以片面資訊渲染私事，質疑對方昔日藉她聲量博關注，怎料也讓陳玉珍的陳年清純照跟著曝光。
讚沈伯洋可能當選市長！蔡其昌替棒球迷請命
[NOWNEWS今日新聞]民進黨立法院黨團總召、中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（12）日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長，因此先拜託一定要多多支持棒球，如同棒球迷所講的...
天逸財金涉吸金逾30億元 逾千民眾受害 負責人起訴求刑12年
天逸財金公司溫姓負責人等人，推出多項投資商品，對外宣稱保本，招攬民眾投資涉嫌不法吸金逾30億元。台北地檢署今天（12日）依違反銀行法等罪起訴溫男等11人，並對溫男求刑12年，並對高姓總經理等三名共犯求刑9年。
高雄市長最新民調出爐！賴瑞隆贏柯志恩 「2族群」成影響選情槓桿
2026高雄市長選情最新調查結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以支持度46.2%、當選看好度53.6%領先國民黨的柯志恩，並受惠於高雄市長陳其邁76.2%施政滿意度及綠營基本盤優勢。但調查也發現20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均，且中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿，柯志恩並非毫無機會，部分地區已出現柯領先現象。
台灣「這區」中國移民激增48%？網傳2028恐被「和平超渡」 中港澳配偶數據曝光
近年兩岸關係持續緊張，近日網路傳出「中部正被人口置換」的訊息，內容聲稱據房產社群跟人口數據爆料，台中市北屯區的中國移民人口，在10年內暴增48%，恐造成國安危機，且全台灣「支持中共統治」比例最高的地區也是中部；文中更形容這是無聲的清洗，因屆時不用一兵一卒，台灣民主即將在2028年被和平超渡，還強調這並非危言聳聽，而是正在上演的「人口結構終局之戰」。對此，事實......
傅子純今頭七！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。今（12）日將進行傅子純的頭七法會，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
警分隊長涉貪瀆 財產來源不明逾1200萬元 嘉院裁准羈押
嘉義地檢署偵辦嘉義市警察局第一分局何姓分隊長涉貪瀆案，何男及電子遊戲場業者遭聲押，兩人均否認犯行。嘉義地方法院依何男有串證、湮滅證據之虞，及財產來源不明逾1200萬元，裁定羈押並禁止接見、通信；業者交保。
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
尹錫悅再遭重判30年 被控用無人機侵入北韓 製造戒嚴藉口
韓國前總統尹錫悅因涉嫌在2024年下令軍用無人機到北韓，企圖以此為戒嚴製造藉口，韓聯社報導，首爾法院今天（12日）判處尹錫悅30年有期徒刑。
川普稱美軍已完全勝利！伊朗「51軍事基地遭炸毀」 衛星影像曝光
美伊衝突持續延燒。《BBC》引述衛星影像分析報導指出，自戰事爆發以來，美軍與以色列聯手空襲伊朗境內多處軍事設施，已造成至少51座軍事基地受損，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部、空軍基地、海軍設施及彈道飛彈基地等重要據點，多處建築遭摧毀，部分區域幾乎淪為廢墟。
飛兩小時就到！暑假帶孩子衝香港雙樂園～迪士尼皮克斯夏日派對、海洋公園三麗鷗主題+大熊貓慶生活動！限定版放電全攻略必收
帶孩子出國玩，不想飛太遠嗎？航程僅需兩小時的香港，是暑期親子旅行的推薦首選。今年夏天，香港兩大主題樂園相繼推出期間限定活動：因應《玩具總動員5》即將上映的熱潮，香港迪士尼特別以「皮克斯夏日狂歡趴」為主軸，帶領孩子走進《玩具總動員》的奇幻世界；同時《冰雪奇緣》人氣角色雪寶也將驚喜現身魔雪奇緣世界，為暑假迪士尼之旅增添一點冰雪魔法。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！ 金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典梗
近期影劇圈最熱門的話題，絕對非Netflix爽劇《鐵拳教育》莫屬。該劇憑藉著拳拳到肉的打擊感與極具爭議的社會議題，迅速在各大社群平台上掀起討論狂潮。然而，最讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南（Korean John Cena）」，沒想到這波討論竟然真的釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
班機驚傳「駕駛艙冒煙」緊急降落新千歲機場！台灣虎航還原真相
今（12）日稍早日本媒體報導，一架從台灣桃園飛往北海道新千歲札幌的航班，駕駛艙突然冒出陣陣濃煙，緊急迫降新千歲機場，機場一條跑道因此關閉。對此，台灣虎航回應，航機於落地階段發生電子艙煙霧警告，已主動向航管通報，並順利完成洛帝作業，旅客均安全並依正常程序離機。
凱基金股東會》王銘陽向74萬股東報喜「前五月獲利是成立60年來最高」
凱基金控（2883）今（12）日上午召開股東常會，董事長王銘陽致詞時開心跟74萬股東報告，今年一到五月的稅後盈餘達到223億元，假若是跟去年同樣的會計計算方式，把股票處分利益上的實現利益加計回來，那是300億元，合計起來總共是523億元，他說，這個紀錄是我們60多年來（包含凱基金成立前，計算自子公司「中華開發資本」前身於1959年成立）最高的紀錄。
通膨再升溫！CPI年增率破4%台美股市承壓？ 網嘲：大家都知道不是嗎
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國5月消費者物價指數（CPI）年增率突破4%，再度引發市場對通膨壓力及貨幣政策走向的關注。媒體引用投顧分析指出，根...
史瓦帝尼傳總理有意與中共建交 外交部：台史邦誼穩固 持續推展合作關係
外媒報導，美國經濟學者薩克斯受邀參與台灣友邦史瓦帝尼內閣研討會，建議史國與中國大陸建交換取經濟利益。外交部今天表示，薩克斯意見純屬個人觀點，也引發史國友台議員強烈關切與質疑，台史邦誼穩固友好，持續推展雙邊互助互惠合作關係。
倒臥台東轉運站公廁！男頭部有傷、OHCA送醫搶救 警封鎖現場採證
今（12日）上午，台東市轉運站公廁，有民眾發現其中1廁所門被反鎖，直覺有異，隨即通報現場保全。破門之後，發現一名年約60歲的男子倒臥在內，急忙通報救護車，男子起初還有微弱呼吸，但救護人員趕抵時，男子己呈現OHCA，被緊急送往部立台東醫院急救。