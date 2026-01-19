菲律賓發現新油氣田 緩解能源儲備快速枯竭困境

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)今天(19日)表示，該國唯一的海上天然氣生產基地附近發現了一處「儲量龐大」的天然氣田。

小馬可仕表示，在巴拉望島(Palawan)附近的馬蘭巴雅天然氣田(Malampaya Field)以東5公里處，發現了約980億立方英尺(28億立方公尺)的天然氣，足以供應570萬戶家庭使用一年。

菲律賓的能源成本位居該地區排名前列，並面臨迫在眉睫的危機，因為馬蘭巴雅天然氣田預計將在未來幾年內枯竭。該天然氣田提供菲律賓群島主要島嶼呂宋島(Luzon)約40%的電力。

廣告 廣告

小馬可仕說，這是十多年來的首次發現，顯示該氣田還有更大的產量潛能。

小馬可仕在一份聲明中表示：「這有助於馬蘭巴雅天然氣田的貢獻，並在未來多年內強化我們國內的天然氣供應。初步測試顯示，該油氣井日產量為6,000萬立方英尺。」

菲律賓經常遭受電力短缺之苦，其一半以上的電力生產仰賴排放大量黑煙的進口煤炭。

2022年，時任菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)下令停止在與中國有爭議的南海(South China Sea)海域進行油氣探勘。

北京一直無視2016年國際仲裁庭的裁決，該裁決認定中國對南海大部分海域的歷史性主張缺乏依據。 (編輯:柳向華)