菲律賓發生規模6.4地震 尚未接獲傷亡災情通報

（中央社馬尼拉7日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓南部近海今天發生規模6.4地

震，但未發布海嘯警報，也暫無災情傳出。

法新社報導，根據USGS數據，最初測得規模達6.7的這起地震，震源深度58.5公里，位置約在民答那峨島（Mindanao）聖地牙哥鎮（Santiago）以東27公里處。

路透社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，這起發生在外海的地震預計會造成損害，並可能引發餘震。

截至目前為止，尚未接獲人員傷亡或重大災損的即時通報。

南蘇瑞高省（Surigao del Sur）希納特萬鎮（Hinatuan）警方表示：「地震不算太強，但大家還是紛紛跑到室外避難。」（編譯：蔡佳敏）1150107