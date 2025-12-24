菲律賓皇家航空停航台北直飛長灘島 業者:損失2.3百萬

生活中心／孟嘉美、吳志恆 台北報導

台灣唯一直飛長灘島的航線沒了！菲律賓廉航菲律賓皇家航空，無預警宣布明年1月4號起，停飛台北-長灘島航線。由於寒假正是長灘島的旅遊旺季，旅行社包機首當其衝，業者坦言，粗估損失約2、3百萬，因為不只旅客可能會因此退改行程，已經下訂的飯店更是都無法退費。

陽光、沙灘、絕美海岸線。菲律賓長灘島，四季如夏，國人春節最愛到這度假兼避寒。只不過農曆年還沒到，台灣、長灘島唯一一條直飛航班，卻搶先畫下句點。

菲律賓皇家航空發聲明，由於多種因素疊加，台灣航線，將在明年1月4號起停業。

受害長灘島遊學代辦業者 射手媽：「在前兩三週的時候，(官網)1月份的日期，就突然是完全不能訂購了，然後我們那時候就有一點想說，完了是不是滿了，還是發生什麼事，trip.com那邊呢，也是都是說目前沒有(收到)通知，(學生在問)該不該趕快訂票呢，還是呢要等到他通知才訂，因為很怕等到通知的時候，已經訂不到轉機的機票了」

菲律賓現在不只是渡假勝地，語言學校正夯（圖／民視新聞）通常一般轉機票價落在7-8000，但菲皇航無預警停業後，機票價格直線上升。一張漲過萬元，還一位難求。有家長甚至花了1萬8，才買到一張機票。而國內旅遊業者，同樣損失慘重。

聲源: 品冠旅行社協理 向建倫：「我們現在包機的執行的時間到3月底，整個整體的人數，大概有將近三千多四千(人)，(損失)大概將近兩百多萬塊三百萬，它不像其他國家可能你還能協調，請他退還訂金或押金，在菲律賓這個國家完全不可能」

菲皇航A320執飛台北、長灘島，180個座位裡，旅行社包機佔了100位。旅行社開放旅客選擇從馬尼拉轉機，或退團、退費。但已下定的飯店、行程，成本由於潑出去的水，收不回來。自由行的旅客，恐怕就只能自己吞。

成本由於潑出去的水，收不回來（圖／民視新聞）航旅達人 傑西大叔：「考量後疫情時代變數比較多，不然在預訂房間的時候，優先請選擇可以彈性改退的方案，價格雖然會高一點點，但是可以幫你自己的荷包多一分保障」

菲皇航今年二月，才因臨時取消回台班機，導致大批旅客，滯留長灘島。收掉台灣、長灘島航線，恐怕早已，有跡可循。

