菲律賓監獄眼科義診 重返社會迎光明

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慈濟菲律賓眼科中心為監獄受刑者，提供醫療服務。最近，有20位患者求診，經過評估，有7位長者接受手術。

生活在高牆中的長者，出門這一趟，成為他們改變生活的契機。51歲的唐尼，21年前，因綁架案，被判無期徒刑。3年來，日漸模糊的世界，加上親人移居國外，日子過得很艱難。

受刑人 唐尼：「對於像我這樣的人，至親都不在身邊，你們成了我們唯一的希望，你們對我的幫助，我永遠感激。」

慈濟菲律賓眼科中心與懲教局合作，3年來，幫助菲律賓最大監獄內，許多罹患白內障的患者，恢復視力。

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菲律賓監獄管理局督察長 塞西莉亞：「獄中一些年長的受刑者即將出獄，出獄後以他們的能力，難以接受眼科治療，所以送到慈濟眼科中心，幫了我們很大的忙。」

合作手術計畫，如同雪中送炭，讓接受減刑的唐尼，出獄後，有重生的機會。去年動過手術的受刑人利托，再踏上眼科中心，則是配上眼鏡。

受刑人 利托：「恢復視力後，我可以閱讀，更多關於我所研究領域的書籍，獲得更多知識，還能獄中學員分享。」

這次總共有7位受刑人，接受手術幫助。在菲律賓懲教局成立120周年慶活動上，慈濟也受邀接受表揚，期待這股慈悲援助力量，未來，傳得更遠、更廣。

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