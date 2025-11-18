菲律賓眼科中心 募款援助風災鄉親

為菲律賓祈福。11月接連遭受颱風重創，重建之路漫漫長。位於馬尼拉的菲律賓慈濟眼科中心，患者都是低收弱勢，但他們也聚在一塊，募集愛心跟力量，要把這分關懷送進災區。

都是自己國家的同胞，誰捨得置身事外？颱風重創菲律賓，舉國哀傷，辦在慈濟眼科中心的募款活動，以悠揚的祈禱歌開場，加感傷的氣氛催化，現場都是淚水。

眼科患者 特里波納斯：「我們能真正感受到他們的痛苦，我們祈禱他們能儘快恢復。」

一張張救災照片，見到同胞們正在受難，又聽到新聞報導災區食物嚴重匱乏、居民經濟來源被切斷，大家毅然決然拿出愛心、發揮共情的力量。

眼科患者 普雷西：「就我們而言，儘管我們的視力不好，但我們的房子依然屹立不倒，我們每天都有足夠的食物，颱風災民失去了家園，他們正在挨餓。」

從口袋掏出的零錢微薄，但這分滾燙的心意，卻足以翻轉世界。

