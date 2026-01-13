菲律賓眼科義診 陪伴更生人迎向光明

菲律賓慈濟眼科中心，為不同群體守護光明，像是讓更生人能用明亮的視力重新走入社會。同時也攜手兩所學校校友會，為退休教師與教職員舉辦義診。

手術室外，菲律賓男子魂不守舍，因為接下來的手術成功與否，決定了他的命運。

患者 哈羅德：「這場手術意義重大，為我的世界帶來了新光芒，以前我的視線總是模糊陰暗。」

其實哈羅德剛從監獄服完26年刑期，在監期間他罹患白內障，重返社會立刻遇上第一道難題，那就是荷包乾癟又全盲的他，根本無法自食其力，只好求助於菲律賓慈濟眼科中心。

白內障動刀並不罕見，但對經濟低落的患者而言，就像替未來的孤注一擲。

菲律賓慈濟眼科中心院長 柏娜迪塔：「這些更生人，原以為沒人會再關注他們，我們很幸運能伸出援手。」

事實上菲律賓慈濟眼科中心，從2023 年起，已經為100名受刑人看診，並完成75例白內障、視網膜手術，而這分大愛也延伸到了教育界。

聖母無原罪學院校友會副會長 伊萊恩：「其他地方仍需付費，但這裡的設施，幾乎是一切免費。」

這場是慈濟眼科中心與兩校校友會合作，為教職員工及其家屬舉辦大規模白內障篩檢。

光啟學校員工家屬 安吉莉卡：「老實說，日常生活很掙扎，我不能像以前那樣活動，必須一直尋求幫助，以前從未如此。」

安吉莉卡的丈夫 費利西托：「須有人隨時在她身邊扶持，這對孩子們來說，也很辛苦，因為他們無法專心做自己的事。」

慈善醫療不追求代價，致力把光帶給他人，讓患者跟家屬的生命能再次完整。

