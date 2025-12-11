菲律賓眼科醫療之愛 點亮心靈珍珠

幫助貧弱，解決病苦，避免貧窮惡性循環。菲律賓的眼科中心，幫助一位視力模糊，擔心無法工作養家的母親，改善視力。

29歲的瑪麗，因為女兒獲得珍珠計畫獎學金， 讓她有機會學會鉤針編織謀生。但命運急轉彎，她的視力變得模糊，工作也越做越吃力。慈濟眼科中心，幫助她看見希望。

病患 瑪麗：「很多人不知道你們為我們做了什麼，但對於受到幫助過的人來說，這真的意義非凡。」

為了幫助這些努力生活卻面臨健康障礙的貧民，非政府組織珍珠計畫向慈濟眼科中心求助。16歲的傑奎琳，看不清黑板有六年了，為了不增添家裡負擔，她默默忍耐，直到有機會免費配眼鏡，視力變清晰，更有信心追求護士夢想。

廣告 廣告

病患 傑奎琳：「我忍受這一切，持續努力學習，原本想等媽媽賺到額外的錢，就能給我買一副眼鏡，感謝慈濟贈送的眼鏡，也感謝珍珠計劃給我們這個機會。」

26歲的莉莉貝絲則是珍珠計畫培育出來的特教老師，接受慈濟眼科團隊的幫助，更堅定投入愛的教育。

病患 莉莉貝絲：「因為有些人擁有美好的心靈，幫助我們，即使在黑暗中，也有機會找到光明，正是他們給予我們希望，鼓勵我們努力追求，更美好的生活。」

對資源匱乏的貧民來說，一副眼鏡不只是看得清楚，更是人生的轉折點。

更多 大愛新聞 報導：

颱風接連襲菲 重創宿務接力關懷

菲律賓志工跨地馳援 賑濟宿務重災區

