菲律賓睽違逾10年發現新氣田 盼緩解能源危機
（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天宣布，菲國睽違10多年後再次發現新天然氣，並稱這項發現是菲律賓減少對進口能源依賴的重要一步。
「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，這處名為馬蘭巴雅東1號（Malamapaya East-1）的天然氣田，位於巴拉旺島（Palawan Island）西岸外海的馬蘭巴雅天然氣田（Malampaya Field）以東5公里處。
小馬可仕在臉書（Facebook）發布影片說，這處天然氣田估計蘊藏約980億立方英尺的天然氣。
小馬可仕說：「這有助於馬蘭巴雅天然氣田的貢獻，並在未來多年強化我們國內的天然氣供應。」目前，馬蘭巴雅天然氣田供應菲律賓最大島嶼呂宋島（Luzon）約20%的能源需求。
小馬可仕於2025年1月簽署法案，以發展下游天然氣產業，並支持菲律賓增加過渡性燃料在能源結構中的比重。
他補充說：「這相當於每年可發電近140億度，足以供應超過570萬戶家庭、9500棟建築物，或近20萬所學校一年用電。」
小馬可仕表示，這是菲律賓睽違10多年首次發現新的天然氣來源，初步測試結果顯示，這口探勘井每日產氣量達6000萬立方英尺，且具有更大的產量潛能。
法新社報導，菲律賓的能源成本在區域內名列前茅，並面臨迫在眉睫的危機，因為馬蘭巴雅天然氣田預計將在未來幾年內枯竭。
菲律賓經常飽受電力短缺之苦，超過一半的發電量仰賴進口煤炭。
2022年，時任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令停止在與中國有爭議的南海海域進行油氣探勘。（編譯：劉文瑜）1150119
