菲律賓睽違10年發現「140億度電」新氣田 為能源轉型贏得續命時間

菲律賓長期依賴進口燃料來維持經濟運轉，其能源成本在該地區名列前茅，卻因為該國「馬蘭巴雅天然氣田」預計將在未來幾年內枯竭，而面臨迫在眉睫的危機。如今，總統小馬可仕19日早上宣布，菲國睽違10多年後再次發現新天然氣，並形容這項發現是該國降低對進口能源依賴的重要一步。

日經亞洲報導，這處名為「馬蘭巴雅東1號」（Malamapaya East-1）的天然氣田，位於巴拉旺島（Palawan Island）西岸外海的「馬蘭巴雅天然氣田」（Malampaya Field）以東5公里處。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書發表一段影片中稱，該區域被認為蘊藏980億立方英尺的天然氣，「這相當於一年可發電近140億度，足以供應超過570萬戶家庭、9500棟建築物，或近20萬所學校一年用電。」但這跟天然氣資源總量高達數兆立方英尺的馬來西亞和印尼比起來，菲律賓新發現的這個氣田規模仍偏小。

小馬可仕說，這是菲律賓睽違10多年首次發現新的天然氣來源，「初步測試結果顯示，這口探勘井每日產氣量達6000萬立方英尺，且具有更大的產量潛能。」並補充，「這有助於馬蘭巴雅天然氣田的貢獻，並在未來多年強化我們國內的天然氣供應。」

菲律賓天然氣新發現 為能源轉型爭取時間

路透社報導，菲律賓人口約1.1億，擁有東南亞最依賴煤炭的電網。為了因應不斷成長的用電需求，該國正積極提升天然氣與再生能源在發電中的使用比例。

目前，馬蘭巴雅天然氣田供應菲律賓最大島嶼呂宋島（Luzon）約20%的能源需求。然而，產業專家曾預測，馬蘭巴雅天然氣田預計將在2027年枯竭。如今，隨著液化天然氣發電量增加，根據市場與政府數據，菲律賓在2025年可望出現17年來首次燃煤發電量下滑。

菲律賓經濟學家羅塞斯（Robert Dan Roces）向日經亞洲（Nikkei Asia）表示，這次的天然氣發現「重點不在規模，而在時機」。他說，「這可以減緩馬蘭巴雅產量下滑的影響，微幅削減了進口風險，並支持從煤炭轉向天然氣的轉型。」

羅塞斯表示，「它的戰略價值在於多一個選項，爭取時間來維持電網穩定、推動再生能源建設，並讓能源轉型更平順，而不是帶來供應量的重大躍進。」

