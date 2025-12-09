菲律賓禁台灣豬！被非洲豬瘟害到 農業部揭影響：明年2月申請恢復非疫區資格

菲律賓宣布禁止進口台灣豬肉及相關產品。示意圖。取自Unsplash



菲律賓農業部宣布，因西班牙與台灣出現非洲豬瘟疫情，已暫時禁止自兩地進口豬隻及豬肉產品。對此，農業部表示，今年出口菲國豬肉僅1公噸，對產業影響有限。不過，有分析師認為，長遠來看仍可能限制菲律賓市場潛在商機，每年恐損失5億多元台幣。

禁台灣豬進口8日生效

西班牙上月28日透露，在巴塞隆那附近發現8頭野豬疑似感染非洲豬瘟(ASF)，是該國自1994年通報案例後，相隔30年再度傳出疫情。台灣則是台中梧棲養豬場10月22日被檢出非洲豬瘟，使得5月才拿到三大豬疫非疫國認證破功，經全面防堵，目前已無新案例。

據路透社8日報導，菲律賓針對西班牙的進口禁令於週日生效，台灣則是週一，禁止範圍包括活豬、豬肉製品及人工授精的精液，相關進口許可並已自動撤銷。西班牙部分，只有11月11日前生產、112月4日前裝運的冷凍豬肉才可輸入。

菲律賓農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）強調，為防止非洲豬瘟蔓延，他們必須保持警惕，以保護就業和投資。

農業部：今年出口僅1公噸

對此，我國農業部今（12/9）表示，台中爆發非洲豬瘟後即通報世界動物衛生組織（WOAH），同時通知各輸出國，菲律賓於11月5日接獲後，於12月8日正式公告暫停自台灣進口活豬及豬肉產品。

農業部表示，國產豬肉每年平均生產約80萬公噸，以供應國內為主，策略性出口為輔。2023年1月取得菲方輸入核准，同年9月開始出口，該年出口23公噸、隔年430公噸，今年受國內整體市場供需與價格因素影響，截至10月僅出口1公噸，因此菲國禁停自我豬肉產品輸入，預期對我國內產業影響有限。

農業部也表示，目前我國主動暫停出口生鮮豬肉至新加坡及菲律賓，加工豬肉品仍可銷日本、新加坡及紐西蘭，經統計10月22日迄今，我國加工豬肉產品外銷澳洲與日本已有14公噸。

分析師憂可能損失5億商機

農業部說，依WOAH標準，原取得非洲豬瘟非疫區資格的會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿3個月後申請恢復非疫區資格。我國若無新增疫情，預定於明年（2026）2月底提出申請。

不過，據Yahoo新聞報導，運達投顧分析師吳官隆認為，台灣豬肉出口菲律賓數量看似不多，但從長遠來看，這將限制台灣發展菲律賓豬肉市場的潛在商機，每年可能損失約5億多元。而隨著過年旺季到來，國內豬價有望撐住不退。

