菲律賓籍新二代來台築夢24年 圓廣播夢成央廣主持人

鍾宜珊Mary Anne Sioco是台灣的菲籍新二代，目前擔任台灣的國家廣播電臺（中央廣播電臺）英語廣播節目「Formosa Dream Chasers」主持人。（鍾宜珊Mary Anne Sioco提供）。

新二代鍾宜珊今（10）日在移民署台北市服務站舉辦的「新住民家庭教育及法令宣導」課程中，分享家鄉菲律賓聖誕傳統點心及在台追夢歷程。她自民國89年來台，歷經語言隔閡與職涯摸索，終在112年成為中央廣播電台英語節目主持人，以自身經驗鼓勵新住民擁抱新環境，勇敢探索自我，強調夢想終會實現。

鍾宜珊深受美國脫口秀「The Oprah Winfrey Show」啟發，雖大學主修大眾傳播，但初來台時因語言限制，一度無法從事相關工作。她並未氣餒，轉而從事旅遊寫作與通譯，累積跨文化經驗。直到112年，她得知電台徵求主持人，便努力精進中文新聞專有名詞，憑藉雙語優勢與廣闊視野成功錄取，主持「Formosa Dream Chasers」，透過聲音傳遞在台外籍人士的追夢故事，這段過程正如同其節目名稱所代表的意義－台灣的追夢者。

適逢12月聖誕佳節，鍾宜珊也分享菲律賓傳統習俗。當地自聖誕前會連續9天凌晨3點舉行「晨禱彌撒」，民眾相信完成9天彌撒能實現心願。儀式後，人們會享用「Bibingka」（菲式烤米糕）與「Puto Bumbong」（紫糯米竹筒糕），這些傳統美食不僅是節慶象徵，更承載著家庭團聚的溫暖記憶。

針對新住民在台生活可能面臨的風險，台北市服務站主任蘇慧雯藉此機會提醒，追夢過程中務必提高警覺。詐騙集團常利用新住民急於賺取外快的心態，誘騙其成為「車手」或提供存摺作為「人頭帳戶」。

蘇慧雯呼籲，切勿以自身名義購買門號SIM卡及登記車輛，若遇可疑狀況，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，避免成為共犯，以免誤觸法網，甚至面臨法律追訴。

