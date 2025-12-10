菲律賓聖保祿大學再訪崇仁醫專 深化國際交流啟動新南向合作新篇章

▲崇仁醫專與菲律賓聖保祿大學代表團於國際交流活動合影，象徵雙校合作再添新頁。

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】菲律賓聖保祿大學（Saint Paul University Dumaguete, SPUD）繼今年 4 月派出 19 位師生來訪後，於今日再度組成教師代表團抵達崇仁醫專，展現雙方深厚合作基礎與持續拓展交流的意願。此次訪團由護理學院院長 Cliford Kilat 與國際事務處主任 Mary Francis V. Laquinon 率領三位護理系教師親自到訪。本校由護理科主任 黃雅雯 與應用外語科主任 邱筑瑤 主責接待，兩位主任分別就科系現況、教學特色與國際合作策略進行簡報，並與訪團針對明年即將啟動的「沉浸式護理學習」方案展開深入交流。討論內容包括臨床見習安排、語言學習支持、跨文化教學設計及學生生活輔導等面向，雙方皆希望打造一套具安全性、完整性與高品質的跨國護理學習模式。

▲崇仁醫專護理科黃雅雯主任與菲律賓聖保祿大學教師訪團進行交流會談，雙方就跨國合作議題交換意見。

座談後半段，本校技術合作處主任 鄭皓元 與推廣教育中心主任 楊筱慧 加入會議，共同分享本校於教育部新南向政策中的未來藍圖。涵蓋跨國課程共授、新南向國際專班、雙語專業訓練、國際志工合作計畫等多元面向。

▲崇仁醫專技術合作處主任鄭皓元與推廣教育中心主任楊筱慧與訪團進行交流座談。討論未來合作方向。

SPUD 訪團對本校的國際化規劃表示充分肯定，並指出菲律賓在醫護教育與英語教學領域具備獨特優勢，雙校若能在護理技能訓練、語言能力提升及教師專業發展方面深化合作，將能形塑更具國際競爭力的雙邊教育網絡。會中雙方不僅交換具體合作方向，也展開初步時程討論，期待在未來一年內推動更多具體成果。

▲崇仁醫專與菲律賓聖保祿大學訪團於校內大廳合影，展現友好交流與合作意象。

崇仁醫護管理專科學校表示與SPUD 連續兩年度的互訪，象徵兩校合作已從基礎交流進入策略深化階段。本次訪談不僅鞏固雙方夥伴關係，也使本校在推動國際教育、擴大師生跨境移動力及落實新南向政策上更具方向與信心。未來，本校將持續整合護理專業與語言教育資源，同時擴大跨國合作規模，打造更具國際視野的教學環境。此次交流為後續長期合作奠定堅實基礎，也象徵崇仁醫專向國際教育舞台邁出更堅實的一步。（照片記者吳瑞興翻攝）