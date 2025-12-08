菲律賓聖誕在台中！ 3千人圓滿戶外劇場狂歡

對於超過百分之80人口，都信仰天主教的菲律賓民眾來說，聖誕節就像是他們的過年，台中市府今年與馬尼拉經濟文化辦事處，在圓滿戶外劇場，首次合辦菲律賓聖誕節慶祝活動，現場湧入3千人。

圖／TVBS

主持人vs.菲律賓歌手FANA：「WeLoveTaichung，WeLoveTaiwan。」

特意邀請菲律賓知名的歌手、民眾，約3千人聚在台中圓滿戶外劇場，為了就是度過快樂聖誕節。

菲律賓歌手FANA：「Merry Christmas。」

台灣有著大量菲律賓籍移工，光是台中就有超過2萬人，他們支撐起製造、營造、長照等產業，為了增進文化交流，台中市府特地與馬尼拉經濟文化辦事處，首次合辦菲律賓聖誕節慶祝活動。

台中市長盧秀燕：「這個活動就像，我們台灣人的農曆過年，對菲律賓朋友有重大的意義。」

菲律賓是世界第三大信仰天主教的國家，有8成以上民眾信仰天主教，聖誕節對他們來說意義非凡，台中市長盧秀燕到現場，與馬尼拉辦事處代表交換禮物一起慶祝，還不忘宣傳台中購物節。

台中市長盧秀燕：「沒有下載我們(台中通)APP的話，可以下載那我們上面有英文版，大家(使用)很方便要祝福大家中大獎。」

今年台中購物節，首創「外籍人士專屬可抽1萬美金獎項」，希望刺激更多買氣。

而為了多元文化能夠和諧融合，台中市府也舉辦各種針對移工、新住民的課程、講座、競賽，種種活動讓台中更加國際化。

