菲律賓聖誕節首度台中登場 盧秀燕、菲駐台代表與三千菲國僑民同歡

《圖說》市長盧秀燕、菲駐台主席兼代表彭科蓉與三千名菲國僑民同歡菲律賓聖誕節。

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市政府與馬尼拉經濟文化辦事處 7日下午在圓滿戶外劇場共同舉辦2025菲律賓聖誕節(2025 Paskong Pinoy)，現場邀請多位菲律賓知名藝人登台及舉辦抽獎活動，吸引全台近三千位菲國僑民共襄盛舉；台中市長盧秀燕、馬尼拉經濟文化辦事處駐台主席兼代表彭科蓉也到場共度歡樂節慶，現場氣氛熱鬧溫馨。

盧秀燕表示，Paskong Pinoy就如同台灣人過年，對菲律賓朋友具重大意義。台灣與菲律賓一向是距離最近的好鄰居、好朋友之一，在經貿、投資、觀光及勞工等領域的實質互動非常密切且互補。因此當馬尼拉經濟文化辦事處提議前來台中舉辦菲律賓聖誕節活動，她第一時間便表達支持，很高興能促成菲律賓聖誕節活動首次在台中舉辦。

廣告 廣告

盧秀燕也感謝馬尼拉經濟文化辦事處駐台主席兼代表彭科蓉、台中分處朱靖雅主任選擇在台中舉行菲律賓聖誕節活動；尤其，彭科蓉於今年上任不久便義不容辭擔任今年台中購物節代言人，透過鏡頭帶領市民領略菲國風情，成功將菲律賓多元而豐富的飲食文化推廣給台中朋友，讓台灣民眾更了解菲律賓、更喜歡菲律賓，是合作成功的範例。

《圖說》盧秀燕市長與馬尼拉經濟文化辦事處駐台主席兼代表彭科蓉。

盧秀燕提到，台中是台灣第二大新住民居住城市，目前居住在台中的菲律賓籍朋友超過2萬人，她特別感謝菲律賓好朋友為台中各項重大建設及產業發展的重要貢獻者。市府將繼續讓台中更友善、更方便，希望各國朋友們都能在我們的城市居住工作愉快、順利。她也鼓勵菲律賓朋友下載台中APP，參與台中購物節，並預祝他們中大獎，也祝福兩國情誼永固、共創繁盛昌榮！

菲律賓聖誕節活動，盧市長、立委楊瓊瓔、議員劉士州、市府副秘書長林育鴻、經發局長張峯源、勞工局長林淑媛及秘書處長謝佳蓁等均出席；馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表彭科蓉、菲辦中部分處主任朱靖雅、菲辦中部分處勞工事務處主任比恩•賽波也一同參與盛會。